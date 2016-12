Lansare cu cîntec marca Mărgineanu

Lansarea celui de-al treilea album semnat Mihai Mărgineanu va coincide cu un concert - spectacol, care va avea loc pe 19 noiembrie, la Sala Palatului. „I-am rugat pe Răzvan şi Dani să fie prezentatorii acestui spectacol, însă nu ştiu dacă băieţii au acceptat\", a declarat artistul. Printre cei care vor participa la eveniment se numără Aurelian Temişan, Florin Ionescu, la tobe, Marius Mihalache, precum şi diverşi intrumentişti şi actori.

Piesa ce dă titlul albumului este preluată de pe cel de-al doilea album al artistului. Piesa „Pe sub norii de hîrtie” se referă la oamenii care îsi mărită fiicele, vînzîndu-le. Deşi Mărgineanu se declară împotriva anumitor „tradiţii” ţigăneşti, care, în opinia sa, dacă nu pot fi interzise, ar trebui eradicate, cel puţin din mentalitatea oamenilor. „Este o tradiţie care nu-şi mai are locul în secolul XXI, într-o societate care are pretenţia de a fi civilizată. Nimeni nu ia măsuri, pentru că nu interesează pe nimeni asta. Eu vreau doar să ridic un semn de întrebare în rîndul celor care încă procedează aşa”, a declarat solistul.

În cadrul concertului de pe 19 noiembrie, artistul va mai cînta şi alte piese incluse pe album precum „Sobiţa din odaie\", în stilul rusesc de folclor, „Senatorul\", un cîntec ce parodiază politicienii parveniţi sau recenta sa melodie, „Melci, scoici, raci, craci\".

Biletele pentru acest spectacol costă între 30 şi 150 lei şi s-au pus în vînzare în reţeaua magazinelor Diverta, Vodafone, Germanos şi on-line, pe www.bilete.ro, www.blt.ro, www.ticketpoint.ro sau www.eventim.ro.