Lansare de candidaţi pe muzica Mariei Ciobanu

FĂRĂ PROMISIUNI România iese puţin câte puţin din tipare în ceea ce priveşte modalitatea de a face campanie electorală. La Constanţa, în timpul mitingurilor electorale, discursurile politice au fost scurtate, candidaţii afirmând că în astfel de momente trebuie făcută mai puţină politică. „Constănţenii ştiu deja cât rău au făcut cei de la PDL. După atâtea mizerii şi nedreptăţi câte au îndurat românii în ultimii opt ani sub guvernarea PDL, a venit vremea dreptăţii. Pe 9 decembrie, constănţenii pot face dreptate până la capăt. Împreună putem pune România pe picioare”, a declarat vineri senatorul Alexandru Mazăre, candidat pentru un nou mandat în Colegiul 3 Senat. Peste 2.000 de constănţeni aflaţi, vineri seară, în Piaţa Brick din Constanţa s-au încălzit pe melodiile vedetei pop Alex Velea. „Minim doi”, „Când noaptea vine” şi „Cai verzi pe pereţi” au fost câteva din melodiile care au pregătit intrarea pe scenă a candidaţilor USL pentru alegerile parlamentare, Alexandru Mazăre, Manuela Mitrea, Eduard Martin, Mircea Titus Dobre, Răzvan Cernea şi Mircea Banias, alături de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, şi de primarul Radu Mazăre. „În campaniile electorale se promit foarte multe lucruri şi nu se face nimic. Eu şi Radu Mazăre nu am promis decât ceea ce am putut face. Candidaţii USL nu promit decât ceea ce ştiu că pot duce la bun sfârşit”, a declarat Nicuşor Constantinescu.

VOINŢĂ POLITICĂ Deputatul Manuela Mitrea, candidat pentru un nou mandat în Colegiul 8 pentru Camera Deputaţilor, a declarat că voinţa politică la Constanţa a condus la demararea programului de locuinţe sociale, unic la nivel naţional, chiar şi în condiţiile unui Guvern ostil. Seria discursurilor a fost încheiată de primarul Radu Mazăre care, în stilul său caracteristic, a reuşit să facă trecerea de la discursul politic la concert, explicând că aceia care vor pot face şi politică, şi administraţie, şi protecţie socială, şi pot găsi timp şi pentru distracţie. „Sunt lucruri normale pe care trebuie să le facă fiecare dintre noi. Eu am grijă şi de bătrâni şi de oamenii amărâţi, dar şi de fete. Ştiţi foarte bine că eu am grijile de zi şi grijile de noapte, bunicile şi nepoatele”, a spus zâmbind Mazăre. Recunoscut ca fiind un politician atipic, Mazăre a invitat-o pe Maria Ciobanu la microfon şi a încins o horă împreună cu toate persoanele aflate pe scenă. Seara s-a încheiat cu un concert excepţional susţinut de Pepe.