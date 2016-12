Lansare de carte cu „Parfum de liliac...”

La Muzeul Marinei Române a avut loc, ieri, în prezenţa unui număr mare de invitaţi, un emoţionant eveniment editorial: lansarea volumului „Parfum de liliac. Aripi frânte”, semnat de Amalia Maria Ionescu. Manifestarea a avut loc în prezenţa deputatului PSD de Constanţa Manuela Mitrea, cea care a făcut ca visul Amaliei Maria Ionescu, de 75 de ani, fostă profesoară de istorie, să devină realitate. „Datorită doamnei Manuela Mitrea mă aflu aici. Deşi am ciocănit la multe uşi, nimeni nu m-a înţeles şi nu a fost atât de prompt”, a spus autoarea, care a venit la eveniment îmbrăcată într-un costum de culoarea liliacului.

Deputatul PSD Manuela Mitrea le-a dezvăluit celor prezenţi că a cunoscut-o pe distinsa autoare atunci când aceasta a venit la cabinet să-i ceară sprijinul. „Recunosc că la început am fost sceptică, dar am citit cartea din scoarţă în scoarţă şi m-a emoţionat. Mai mult decât atât, un prieten din Constanţa care a citit această carte mi-a spus că a plâns, deoarece şi-a amintit de modul în care trăia în copilărie. Acest lucru m-a făcut geloasă pentru că eu sunt un copil de... asfalt şi nu am avut avantajul de a trăi în paradisul pe care îl descrieţi”, a afirmat Manuela Mitrea. Cea care-i reprezintă în Parlament pe constănţenii din Colegiul 8 a specificat: „Am fost pe rând Ami, Lia, am fost uneori şi doamna Vitanidis. “Parfum de liliac. Aripi frânte” e o carte pe care, dacă începi să o citeşti, nu o mai laşi până nu o termini. M-am supărat când am terminat-o pentru că îmi părea rău că mă despart de personaje şi de amintirile dvs, îmi părea rău că nu sunt în amintirile dvs”. Amalia Ionescu a venit, însă, cu o veste bună, intenţia să facă din „Parfum de liliac” o trilogie. Autoarea speră ca, la sfârşitul primăverii, să publice, sub semnul… liliacului, cel de-al doilea volum „Încotro?”, iar în toamnă, cea de-a treia parte, „Ultima gară”.

„Viaţa din anii ’40 până în 1956 era mult mai frumoasă decât cea pe care o trăim astăzi”, a dezvăluit autoarea motivul pentru a ales să-şi facă debutul la cei aproape 75 de ani. Manuela Mitrea, inginer şi jurist ca formaţie, este cunoscută pentru înclinţia sa către lumea literelor. În urmă cu doi ani, deputatul PSD a susţinut, financiar, premiul pe care Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România i l-a acordat Sandei Ghinea. Gazda manifestării a fost directorul Muzeului Marinei Române, căpitan-comandor dr. Olimpiu Manuel Glodarenco. Printre cei prezenţi s-au aflat fostul jurnalist radio şi autor de carte Constantin Lambă, muzeograful dr. Florin Stan, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Constanţa, Gheorghe Ungureanu, prieteni care au venit să o sprijine pe simpatica autoare, Amalia Maria Ionescu.