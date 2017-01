Lansare editorială în cadrul Festivalului „Primăvara Poeţilor”

Festivalul „Primăvara Poeţilor” a continuat ieri, la sediul vechi al Universităţii „Spiru Haret”, cu o manifestare culturală deosebită, reprezentată de lansarea cărţii „Harababuriada - exerciţii de dicţiune şi predicţiune”, semnată de Vasile Cojocaru, membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Dobrogea. Lucrarea, tipărită la editura Ex Ponto, cuprinde poeme în stil ironic, fiind o critică pertinentă a societăţii în care trăim, o lume întoarsă pe dos şi leneşă, după cum spune poetul. Prezentarea a cărţii a fost făcută de directorul Festivalului „Primăvara Poeţilor”, lect. univ. dr. Amelia Stănescu. „Este un moment emoţionant pentru noi, este un eveniment din cadrul multora care se vor mai desfăşura pe parcursul festivalului. Vasile Cojocaru este un artist plurivalent, un actor binecunoscut, scenarist şi poet. Scriitorul se dovedeşte un obsevator extrem de fin al realităţii, lansînd un volum ce reuneşte poeme în stil ironic. În acest volum se distinge o uşoară undă tristă, în care ne regăsim semenii, ţara, pe care toţi o iubim”, a spus Amelia Stănescu. Aceasta a mai precizat că volumul „Harababuriada - exerciţii de dicţiune şi predicţiune” dovedeşte clar faptul că autorul este actor şi scenarist, cititorii vizualizînd toate poemele acestei cărţi, un lucru care nu este uşor de realizat.

Printre cei care şi-au exprimat punctul de vedere cu privire la lucrarea poetului Vasile Cojocaru s-a numărat şi prorectorul Universităţii „Spiru Haret”, Olga Duţu. „Vasile Cojocaru este un poet excepţional, pentru care am toată preţuirea. Acesta a reuşit să cunoască şi să intuiască toate colţurile sufletului şi poezia pe care o scrie o demonstrează!”, a spus Olga Duţu.

Potrivit autorului, cartea a fost scrisă din două motive, Vasile Cojocaru fiind, pe de o parte, prea revoltat de lucrurile care nu îi plac, de ceea ce se întîmplă în lume, iar pe de alta, simţind nevoia să transmită publicului această frustrare, scopul unei poezii fiind, de fapt, acela de a transmite un mesaj cititorului. „Poezia este o stare de spirit şi pentru mine înseamnă mai mult decît a te exprima, a ţipa, a învăţa să zbori, înseamnă multe, depinde de la an la an şi de la epocă la epocă. Am scris această carte pentru că mi-a venit să ţip. Mă durea. Sînt atîtea lucruri care nu îmi plac, încît mi-a venit să ţip de frustrare”, a spus Vasile Cojocaru.

Cu acest prilej, poetul Vasile Cojocaru a recitat cîteva din poemele cuprinse în volumul „Harababuriada - exerciţii de dicţiune şi predicţiune”, dar şi cîteva poezii din literatura română, aparţinînd marilor poeţi Tudor Arghezi şi Mihai Eminescu. Studenţii prezenţi la eveniment au adresat întrebări poetului şi au asistat la o sesiune de autografe.

Evenimentul nu a fost lipsit de un public numeros, din rîndurile căruia au făcut parte cadre didactice ale Universităţii „Spiru Haret”, studenţi, poetul Ion Faiter, membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Dobrogea.

Manifestările din cadrul Festivalului „Primăvara Poeţilor” continuă astăzi, la sediul vechi al Universităţii „Spiru Haret”, unde va avea loc, cu începere de la ora 10.00, manifestarea intitulată „Les Belles Francaises” - lecturi din poezia franceză contemporană, coordonator fiind directorul festivalului, lect. univ. dr. Amelia Stănescu.

Începînd cu ora 14.00, Şcoala generală nr.12 va fi gazda unui spectacol poetic francofon, coordonat de Valentina Stănescu, Mirela Florea şi Lenuţa Toda.