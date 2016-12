Lansare oficială Dacia TrenD

Studenţii de la specializarea Autovehicule rutiere a Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, în colaborare cu Societatea Regională de Transport Feroviar Public de Călători Constanţa SA, lansează prototipul de autoturism Dacia TrenD, autovehicul hibrid rutier şi feroviar. Acţiunea are loc astăzi, la ora 18.00, la Revizia de vagoane călători, de pe b-dul I.C. Brătianu, unde va avea loc botezul prototipului şi se va efectua un test demonstrativ. Manifestarea are loc în cadrul acţiunilor grupate sub egida „Primăvara automobilului constănţean 2010”. Autovehiculul Dacia TrenD a fost conceput şi dezvoltat, de-a lungul mai multor generaţii, de studenţii specializării Autovehicule rutiere, din Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă a Universităţii Ovidius din Constanţa. Viteza maximă estimată a autovehiculului este de 100 Km/h, în timp ce consumul de combustibil estimat este de 4 litri la 100 de kilometri parcurşi.