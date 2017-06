Lansarea noului album al lui Prince, blocată în instanță

Lansarea albumului "Deliverance", apărut la casa de discuri independentă Rogue Music Alliance (RMA), era programată pentru vineri, 21 aprilie, când se împlinește un an de la moartea artistului. Albumul "Deliverance" conține șase piese, înregistrate în perioada 2006-2008. Ian Boxill, inginerul de sunet al lui Prince și co-autor al pieselor de pe "Deliverance", a lucrat timp de un an, după moartea artistului, la completarea compozițiilor, la finisarea aranjamentului muzical și mixarea celor șase piese. Moștenitorii lui Prince (Tyka Nelson, sora sa mai mică și alte cinci persoane - frați vitregi și o nepoată) au blocat în instanță distribuirea albumului "Deliverance", acuzându-l pe Ian Boxill de încălcarea unor clauze din contractul pe care l-ar fi avut cu Prince. Judecătorul din Minnesota care a emis această hotărâre l-a obligat, în plus, pe Boxill să restituie deținătorilor drepturilor de autor toate înregistrările originale. "Deliverance" a fost retras miercuri de pe serviciile de streaming, nu înainte însă de a ajunge pe primul loc în clasamentul de vânzări al iTunes.