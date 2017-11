Lansarea proiectului Irish Short Film Evenings!

Facultatea de Litere din cadrul Universității „Ovidius” Constanța (UOC) are onoarea de a-l avea ca oaspete pe ambasadorul Irlandei la București, Excelența Sa, Derek Feely, vineri, 10 noiembrie 2017, între orele 16.00 - 18.00. Cu acest prilej, se va semna un acord de colaborare între Ambasada Irlandei în România și UOC și va fi lansat proiectul Irish Short Film Evenings (proiecții de filme irlandeze de scurtmetraj), la Amfiteatrul „Umberto Eco“, etaj II, Campus UOC, corp A. La eveniment, vor participa reprezentanți ai conducerii UOC: decanul Facultății de Litere, prof. univ. dr. Cristina Tamaș, prodecan conf. univ. dr. Florentina Nicolae, conf. univ. dr. Nicoleta Stanca și conf. univ. dr. Ileana Jitaru de la Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne și Științele Comunicării. Proiectul se bucură de sprijinul Ambasadei Irlandei nu numai prin prezența ambasadorului, ci și prin punerea la dispoziție a scurtmetrajelor pentru proiecție din colecția Ambasadei, donate de Irish Film Board (IFB). Filmele care vor fi proiectate la deschiderea evenimentului sunt câștigătoare a numeroase premii. Astfel, „Noreen“ (2010, Domhnall Gleeson) a primit patru premii pentru cel mai bun scurtmetraj la Galway Film Fleadh 2010, Boston Irish Film Festival 2011, Capital Irish Film Festival 2011 și Gold Coast International Film Festival 2011; „The Crush“ (2010, Michael Creagh) a câștigat o mențiune specială la Tribeca Film Festival și a fost nominalizat la premiile Oscar - Academy Awards 2010; „The Boy in the Bubble“ (2011, Kealan O’Rourke), un scurtmetraj de animație, a fost cel mai bun film la două categorii - Best Irish Animation și Best Short Film la Galway Film Fleadh 2011. La acestea se adaugă „An Rinceoir“ (2011, Elaine Gallagher), un scurtmetraj de la categoria Short Shorts, care în 2011 a avut ca temă dragostea față de Irlanda. Proiecțiile de filme irlandeze de scurtmetraj - Irish Short Film Evenings - vor avea loc la Facultatea de Litere pe parcursul semestrului I al anului universitar 2017-2018.