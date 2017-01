Pe 25 octombrie, la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Constanța, a avut loc lansarea proiectului „Voluntariatul în comunitatea ta“, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța, în colaborare cu CJRAE Constanța, Asociația „Împreună pentru Viitor“ Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, AYG România, Radio România Constanța și 11 organizații nonguvernamentale din județul nostru. Potrivit ISJ, ideea proiectului a fost aceea de a aplica o analiză de nevoi în rândul liceenilor din clasele a X-a și a XI-a (chestionare elaborate de specialiști din cadrul CJRAE Constanța) din patru zone ale județului nostru (Băneasa-Ostrov, Cernavodă, Hârșova, Mangalia, Medgidia), pentru stabilirea direcțiilor în care aceștia doresc să se dezvolte personal (ex. activități în direcția protecției mediului, interacțiuni cu specialiști pe tema scrierii de proiecte, strângeri de fonduri etc.). Aceste direcții au fost preluate de ONG-urile înscrise și dezvoltate în mici proiecte pe zonele respective. Colaborarea în implementarea proiectelor se dorește a fi în formula: elevi - voluntari (ONG-uri) - cadre didactice/unitate de învățământ pentru atingerea scopului proiectului: dezvoltarea personală a tinerilor din mediul rural și implicarea lor în activități de voluntariat în folosul comunității din care fac parte. Obiectivele proiectului sunt: diversificarea activităților extrașcolare pentru elevii din cele 4 zone ale județului; valorificarea componentei de dezvoltare personală pe diverse direcții de interes; creșterea numărului de voluntari în rândul liceenilor din afara municipiului Constanța; crearea și consolidarea unei rețele de comunicare și colaborare între unitățile de învățământ și ONG-urile din județul nostru; înregistrarea unei schimbări în comunitate prin activitățile specifice de voluntariat (ex. amenajarea unui spațiu verde, atragerea de fonduri etc.).

Proiectul a fost inițiat din luna mai 2016, urmărindu-se o eșalonare a activităților principale astfel: mai - iunie 2016 - analiza de nevoi prin aplicarea chestionarelor - specialiștii CJRAE; iunie - septembrie 2016 - realizarea portofoliului de proiecte cu propunerile depuse de ONG-uri; octombrie 2016 - lansarea oficială a proiectului; octombrie 2016 - iunie 2017 - derularea proiectului; iunie 2017 - încheierea / evaluarea / diseminarea. “Voluntariatul este o componentă esențială a formării și dezvoltării personale a elevilor. Această necesitate de a derula activități voluntare este conștientizată din ce în ce mai bine de către tinerii liceeni. Așadar, prin acest proiect, am dorit să creăm pentru aceștia oportunitatea de a se forma în direcțiile pe care și le doresc, alături de partenerii noștri, în medii sociale în care accesul organizațiilor nonguvernamentale a fost mai puțin accentuat. Mulțumim partenerilor care s-au alăturat acestei inițiative și ne dorim ca proiectul - în sine - să se constituie ca o pilotare pentru anul școlar următor, când, în urma analizării rezultatelor, să putem să demonstrăm sustenabilitatea pe termen lung a acțiunilor noastre comune”, a declarat inspectorul școlar general, prof. Gabriela Bucovală.