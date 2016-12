Lansări de carte, teatru şi distincţii academice, la Universitatea „Ovidius”

Manifestările cultural-artistice prin care Universitatea „Ovidius” marchează cinci decenii de învăţământ superior dobrogean se vor încheia, în această sâmbătă, cu o suită de evenimente de mare anvergură. De la ora 09.00, în Sala Senatului va avea loc lansarea oficială a volumului „Monografia trandafirului”, semnat de prof. univ. dr. Milică Constantin de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, prof. univ. dr. Adrian Bavaru şi lect. univ. dr. Elena Bavaru.

Cinci titluri de Doctor Honoris Causa. Potrivit programului manifestărilor, de la ora 09.30, se va desfăşura ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa unuia dintre cei mai însemnaţi filosofi şi eseişti români contemporani, prof. dr. Mihai Şora, semnatarul actului de înfiinţare a Universităţii „Ovidius”. Onorificul titlu va mai fi acordat, de la ora 10.30, prof. univ. dr. Alexandru Bărbat de la Universitatea Tehnică Barcelona, Spania, directorului Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 din Bucureşti, prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, de la Universitatea „Valahia” din Târgovişte - ora 13.30. De la ora 14.00, alte două personalităţi importante ale comunităţii academice internaţionale vor fi omagiate prin acordarea înaltei distincţii: episcopul Bisericii episcopale reformate din Spania, prof. univ. dr. Carlos Lopez Lozano de la Universitatea din Madrid şi prof. univ. dr. Jose Luis Llaquet de la Universitatea din Barcelona, Spania.

Lansări de carte. În programul manifestărilor mai sunt incluse, de la ora 10.30, în sala 116 din Campus, două lansări de carte sub egida Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice. Este vorba despre „Timp pentru istorii controversate: 1878-2008. 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Rusia”, coordonator fiind conf. univ. dr. Mariana Cojoc şi „Revoluţia română din decembrie 1989 în Dobrogea”, de Marian Cojoc.

Descoperindu-i pe Confucius şi Ovidius. Activităţile nu se opresc aici. De la ora 12.00, de această dată la sediul universităţii de pe bulevardul Mamaia, este programată inaugurarea Clasei Confucius pentru limba şi literatura chineză. De la ora 15.00, în Aula Magna, studenţii de la Facultatea de Arte vor fi protagoniştii piesei de teatru „Ovidius”, de Grigore Sălceanu.

Sub patronajul Eutherpei. Evenimente artistice deosebit de atractive au fost incluse, şi ieri, în programul manifestărilor aniversare. La ora amiezii, grupul coral „Armonia” al Facultăţii de Teologie, sub coordonarea lui Iulian Dumitru, pianistul constănţean Octavian Renea, absolvent al Conservatorului „Richard Strauss” din Munchen şi al unui masterat în ţara lui Strauss, conf. univ. dr. Daniel Sărăcescu şi invitatul său, flautistul Mihai Vârgă, au susţinut emoţionante micro-recitaluri, în Aula Magna a Universităţii „Ovidius”. Seara de vineri s-a încheiat, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, cu un concert oferit de orchestra simfonică a instituţiei, sub bagheta lui Radu Ciorei, avându-l ca invitat pe violonistul Gabriel Croitoru.