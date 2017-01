Lansări editoriale de colecţie la Constanţa

Clubul Doors a fost, ieri, gazda unui eveniment cultural notabil, organizat de revista “Tomis“, care a lansat cel mai recent număr al său, dedicat lui Mircea Cărtărescu, precum şi cartea deputatului Corneliu Dida, “Trecute umbre în amurg“, apărută la Editura Tomis. Manifestarea i-a avut ca invitaţi de onoare pe actorii George Mihăiţă şi Valentin Teodosiu, care au oferit autografe pentru noile lor volume, “Dramele adolescenţilor“ şi, respectiv, “Un clovn pentru eternitate“. Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa autorilor şi a unui public de elită, format din oameni de cultură, scriitori, artişti-fotografi, redactori ai revistei “Tomis“, jurnalişti, printre care s-au numărat directorul de programe al TV Neptun, Sorin-Lucian Ionescu, preşedintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, prozatorul Ovidiu Dunăreanu, poeta Iulia Pană şi alţii. Cunoscutul jurnalist Sorin-Lucian Ionescu a făcut prezentarea volumelor semnate de marele actor George Mihăiţă, director al Teatrului de Comedie, precum şi de Valentin Teodosiu, actor în cadrul aceleiaşi instituţii teatrale. “Constanţa a cîştigat încă doi prieteni, doi bucureşteni, nu ştiu dacă get-beget sau prin adopţie, care îndrăgesc în mod special Constanţa. Sînt doi oameni de un umor nebun, dincolo de ceea ce vedeţi pe scenă, două personaje fabuloase în viaţa particulară. În egală măsură, sînt doi oameni obişnuiţi, abordabili“, i-a descris Sorin-Lucian Ionescu pe autorii cărţilor lansate la Constanţa.

Născută din miile de scrisori primite pe adresa redacţiei revistei “Salut“, ţinută timp de zece ani de George Mihăiţă, şi publicate la rubrica “Nimeni nu e singur“, cartea “Dramele adolescenţilor“ este o apariţie editorială mai puţin obişnuită în spaţiul literar românesc. Este vorba despre o carte zguduitoare, din categoria celor care se citesc pe nerăsuflate şi care adună peste 100 de texte-confesiune semnate de adolescenţi fie cu numele real, fie cu pseudonim. Transcrise direct, fără ocolişuri şi înflorituri, întîmplările de viaţă ale unor tineri convinşi că evenimentele care i-au marcat sînt unice, textele şochează atît prin dramatism sau chiar prin aiureală, cît mai ales prin sinceritatea maximă şi curajul autorilor de a-şi aşterne trăirile pe hîrtie, ştiind că acestea vor fi citite, totuşi, de alte zeci de mii de persoane. De la întîmplări banale, cum ar fi aceea că un băiat n-a cunoscut o fată pînă la vîrsta de 18 ani, pînă la iubiri neîmpărtăşite, care se pot sfîrşi tragic, abuzuri, singurătate, seria confesiunilor se deschide, nu întîmplător cu o scrisoare intitulată “Vreau să mă asculte cineva...“. Apărută la Editura CD Press, cartea este un excelent manual de comportare cu adolescenţii pentru părinţi, profesori şi chiar politicieni. “Cred că sinceritatea mea i-a determinat să aibă atîta încredere în mine. Eu i-am luat ca pe prietenii mei, adolescenţi, şi ei m-au luat ca pe un prieten mai mare al lor. Şi a fost o comunicare extraordinară între mine şi ei“, a mărturisit George Mihăiţă.

Autorii au împărtăşit prietenilor apropiaţi şi publicului larg episoade care le-au marcat existenţa

Intitulată “Un clovn pentru eternitate“, cea de a doua carte lansată, ieri, în Club Doors, a fost scrisă într-o lună şi jumătate, după cum a declarat autorul, Valentin Teodosiu, într-un moment de mare durere sufletească. Volumul a fost scris în urmă cu opt ani, dar, din cauza lipsei de susţinere financiară, abia acum a văzut lumina tiparului şi se bucură, deja, de un succes “monstruos“, potrivit autorului, mai ales că publicul a fost dintotdeauna fascinat de culisele teatrului, de viaţa artiştilor. “Am scris cartea într-un moment critic al existenţei mele şi totul a fost ca o eliberare. Mă bucur nespus să pot împărtăşi cu prietenii apropiaţi şi cu publicul larg episoadele care mi-au marcat viaţa, atît ca om, cît şi ca artist. Mi-am dat seama că răbdarea este un arbore cu rădăcini extrem de amare, dar cu fructe foarte dulci“, a precizat Valentin Teodosiu.

Cea de a treia lansare din Club Doors a aparţinut dr. Corneliu Dida, volumul “Trecute umbre în amurg“, apărut la Editura Tomis, o carte de colecţie, care reuneşte povestiri pline de farmec, scrise într-un stil de mare rafinament, care oferă o lectură captivantă. “Sînt 16 povestiri. Toate întîmpările sînt absolut autentice, multe dintre ele sînt legate de o Constanţă de acum cîteva decenii. Am încercat să creez un anumit ambient pe care l-am perceput ca şi copil, multe întîmplări sînt auzite de mine, altele sînt trăite sau parţial trăite, am asistat la aceste întîmplări la vîrsta copilăriei sau adolescenţei“, a explicat Corneliu Dida. “Cartea mizează pe superioritatea incontestabilă, probată în repetate rînduri, a autenticităţii faptului de viaţă asupra experimentului literar, de multe ori, gratuit. Cartea recuperează o serie de întîmplări cu tîlc din trecutul autorului sau al familiei sale, cărora le acordă o şansă în plus de dăinuire memorială“, a precizat Mădălin Roşioru, redactor al revistei “Tomis“.

Evenimentul a continuat cu un alt moment important, reprezentat de lansarea celui mai recent număr al revistei “Tomis“, dedicat lui Mircea Cărtărescu. Manifestarea se înscrie, de altfel, în seria acţiunilor dedicate de revista culturală “Tomis“ aniversării, în 2006, a 40 de ani de existenţă.