Lansări editoriale dedicate centenarului Mircea Eliade

Editura Humanitas va lansa, în 2007, an centenar Mircea Eliade, ediţia a doua a monografiei “Mircea Eliade. Prizonierul Istoriei” de Florin Turcanu şi volumul “Încercarea Labirintului. Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet”. Apărute sub titlul “Încercarea labirintului”, convorbirile lui Mircea Eliade cu Claude-Henri Rocquet reprezintă o cheie esenţială pentru pătrunderea în opera şi gîndirea lui Eliade. Claude-Henri Rocquet a înţeles că, mai presus de savant şi chiar de scriitor, se află un gînditor profund, care are un mesaj important de transmis omenirii moderne. Dezvăluirii acestui mesaj - care se dovedeşte la fel de actual şi astăzi, cînd se împlineşte un secol de la naşterea lui Eliade - îi este dedicată “Încercarea labirintului”.

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui Mircea Eliade, istoric al religiilor, scriitor, filozof, autor a nenumărate tratate, eseuri şi aticole despre religiile lumii, volume de proză şi memorialistică. De asemenea, Eliade a fost profesor titular şi coordonator al Catedrei de Istoria Religiilor, devenită, din 1985, Catedra “Mircea Eliade”, a Universităţii din Chicago.