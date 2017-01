Lansări editoriale dedicate Zilei Francofoniei, la Muzeul de Artă

Cu prilejul Zilei Francofoniei, la Muzeul de Artă a avut loc, ieri, lansarea cărţii „Le Demonisme est un humanisme” - Une phenomenologie de l’imaginaire demoniaque dans l’oeuvre de Charles Baudelaire, autorul fiind Mădălin Roşioru. Lucrarea a fost prezentată de conf. dr. Cristina Tamaş, din cadrul Universităţii „Ovidius”. Cartea a apărut la Editura „Ovidius” University Press, în limba franceză şi este, la origine, o teză de doctorat realizată după tipare academice, propunîndu-şi să deschidă o nouă perspectivă de lectură aprofundată asupra operei poetice a lui Charles Baudelaire. Principalul element de noutate al acestui demers ştiinţific constă în definirea particulară a conceptului de demon. „Teza de doctorat a fost coordonată de prof. univ. dr. Irina Mavrodin şi a fost susţinută, anul trecut, în luna iunie. Am luat nota maximă, cu distincţia Magna cum laude. Am muncit destul de mult la această lucrare, studiile de doctorat s-au întins pe şase ani, dar prima parte reprezintă, de fapt, lucrarea mea de licenţă, de la Facultatea de Litere, care s-a intitulat Literature et Demonisme”, a precizat scriitorul Mădălin Roşioru.

Manifestarea a fost urmată de prezentarea primului volum al cărţii „Constanţa 1878-1928 - Spectacolul Modernităţii Tîrzii”, făcută de însăşi autoarea lucrării, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu. Tema principală a cărţii este influenţa franceză în arhitectura Constanţei. „În lucrare tratez problemele de arhitectură ale oraşului şi din păcate, foarte puţină lume s-a ocupat de acest aspect. Am descoperit aici nu numai că toţi marii arhitecţi ai României au fost chemaţi în Constanţa să ridice edificii, dar şi faptul că influenţa franceză a fost decisivă în evoluţia modernă a oraşului”, a spus Doina Păuleanu. Potrivit autoarei, clasicismul şi Art Nouveau sînt două dintre curentele cele mai importante care au marcat stilurile arhitectonice ale Constanţei, influenţa franceză fiind covîrşitoare.