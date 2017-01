Lansări editoriale la “Pontica 2006“

Comunicări Ştiinţifice “Pontica 2006“, organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie şi Consiliul Judeţean Constanţa, se apropie de final. După dezbateri aprinse, comunicări interesante şi rapoarte privitoare la rezultatelor campaniilor de cercetare, în cadrul lucrărilor Sesiunii au avut loc, ieri, la Muzeul de Istorie, o serie de lansări editoriale. Volumele au fost lansate în mijlocul specialiştilor prezenţi la acest eveniment de anvergură naţională: “Scythia Minor - o istorie a unei provincii romane 284 - 681 p.Chr.“ - Mihail Zahariade, Virgil Lungu, Zaharia Covacef, “The Roman Republican Coinage in Dobrudja“ - Gabriel Talmaţchi, “Les monnais autonomes d’Istros, Callatis et Tomis. Circulation et contexte“ - Gabriel Talmaţchi, “Mărcile de olar (sec. VII - XVI). Consideraţii şi catalog pentru teritoriul carpato - danubiano - pontic“ - Cristina-Paraschiv Talmaţchi şi “Un veac de ne-singurătate: relaţii între România şi Columbia în sec al XX-lea“ - Lavinia Dacia Dumitraşcu.

Tot ieri, dezbaterile din cadrul celei de-a XXXIX-a ediţii a Sesiunii de Comunicări au continuat pe următoarele secţii - preistorie, greco-romană, numismatică, medievală şi modernă-contemporană. Printre cei care s-au înscris la cuvînt se numără: Mihail Zahariade - “Poarta de vest de la Halmyris“, Alexandru Barnea, Mihai Ionescu, Robert Constantin - “Cercetări arheologice la Anexa fortificată a cetăţii Tropaeum Traiani“, Andreea Atanasiu-Găvan - “Începuturile marinei române în condiţiile formării statelor medievale româneşti (sec. XIV-XV)“, Constantin Dinulescu - “O nouă abordare istorică asupra nalterii şi evoluţiei tîrgurilor medievale (sec. XI-XIII), Florin Stan - “Din istoria evreilor din Constanţa“, Florica Cruceru - “Gheorghe D. Vintilă, donatorul Patrimoniului Muzeului din comuna Topalu, judeţul Constanţa - 108 ani de la naştere“, Gheorghe Dumitraşcu, Lavinia-Dacia Gheorghe - “Noi contribuţii la viaţa şi opera lui Stan Greavu-Dunăre: biblioteca personală“. Cea de-a doua zi de dezbateri s-a încheiat cu o masă rotundă avînd ca temă “Trecutul, prezentul şi viitorul unei cetăţi bizantine la Dunărea de Jos: Păcuiul lui Soare“, organizatori fiind specialiştii Oana Damian şi Marian Neagu. Astăzi, invitaţii Sesiunii de Comunicări vor pleca într-o excursie de documentare la şantierul Capidava şi Muzeul Axiopolis din Cernavodă.