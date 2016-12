Laptele de vacă trebuie introdus în alimentaţie după vîrsta de trei ani

Mai mult de jumătate dintre copiii români cu vîrsta de un an suferă de anemie legată de deficienţe nutriţionale, din cauza introducerii timpurii a laptelui de vacă în alimentaţia acestora, potrivit preşedintelui Asociaţiei Române de Pediatrie, prof. dr. Dimitrie Dragomir. „Este recomandat ca laptele de vacă să fie introdus în alimentaţie după vîrsta de trei ani. Riscurile suplimentare ce pot apărea din hrănirea copiilor sub un an cu lapte de vacă includ, printre altele, anumite afecţiuni renale şi anemii cu deficienţe de fier”, a precizat dr. Dimitrie Dragomir. Conform specialiştilor, vîrsta medie pînă la care copiii sînt alăptaţi exclusiv în România este de 3,9 luni, cu mult mai mică decît perioada minimimă de alăptare de şase luni recomandată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În plus, diversificarea alimentară a copiilor în România se face prea devreme şi nu urmăreşte recomandările în domeniu. “Oprirea prematură a alăptării, în cazurile în care alăptarea ar fi fost posibilă în continuare, poate face bebeluşul sensibil la infecţii sau alte afecţiuni, de care nutrienţii din laptele matern l-ar fi putut proteja într-un mod natural”, au adăugat specialiştii în nutriţia copiilor. Ei au mai precizat că laptele oferit copiilor trebuie adaptat nevoilor nutriţionale ale acestora pe etape de dezvoltare, pentru a le oferi toate elementele nutritive de care au nevoie pentru a creşte sănătoşi, precum fier, proteine, acizi graşi esenţiali, vitamine, minerale şi fibre digestive.