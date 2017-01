Lăptişorul de matcă, tonic general

Lăptişorul de matcă este un tonic general, care are efect regenerator asupra organismului. Astfel, pe lânga aminoacizii ce ocupă un loc central în procesul de creştere şi funcţionare a organismului, lăptişorul de matcă mai conţine şi proteine, zaharuri grăsimi, vitamine: A1, B1, B2, B6, C, E, PP şi acid pantotenic, fermenţi, hormoni, etc.. Cura cu acest produs apicol este indicată în astenie, în refacerea după boală sau după o intervenţie chirurgicală, în perioadele de efort fizic şi intelectual intens. Este ideală în special pentru cei care au o alimentaţie deficitară şi pentru cei cu o stare de slăbiciune generală, dar şi cu anxietate sau cu depresie. Este bine să nu iei lăptişorul în a doua parte a zilei, pentru că, fiind energizant, poate da insomnie. În cazul copiilor, cura cu lăptişor stimulează creşterea.