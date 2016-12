Procesul „Lara Şaban”, în care principalii suspecţi sunt fratele ei Gilberto Ghiunal Şaban şi George Davidescu, ambii fiind acuzaţi de omor deosebit de grav, a continuat ieri cu audierea a doi martori. Menajera, Georgeta Ursu, şi şoferul Larei, Cristinel Mustaţă, sunt cei cu care Lara s-a întâlnit în ultimele zile din viaţa ei. Şoferul Larei, fost coleg şi prieten cu Ghiunal, a spus în faţa instanţei de judecată că a fost sunat de Lara la sfârşitul lunii aprilie pentru a-i aduce din Turcia autoturismul Porsche Panamera. Pentru că avea încredere în el, când a ajuns în Constanţa, Lara l-a rugat să îi ţină la el acasă 40.000-50.000 de euro, dar a refuzat-o, şi i-a cumpărat un seif pe care i l-a pus în şifonierul din dormitorul ei. Mustaţă a povestit că pe 2 mai a văzut, împreună cu Lara, mai multe apartamente. “Pe 3 mai m-au sunat cei de la agenţie să mergem să cumpărăm casa aleasă de Lara. Am sunat-o şi mi-a spus că are treabă şi mă caută ea când termină, lucru care nu s-a mai întâmplat. Pe la şapte seara am fost sunat de Ghiunal, care mi-a cerut să îi împrumut maşina şi mi-a dat 500 de lei, bani pe care mi-i datora. În aceeaşi seară, la 1 noaptea, Ghiunal m-a sunat iar şi m-a întrebat dacă ştiu ceva de sora lui, deoarece nu răspunde la telefon, dar i-am spus că nu ştiu nimic”, a declarat şoferul Larei.

REPROŞURI Menajera, Georgeta Ursu, a declarat că o cunoştea de mai mult timp pe Lara şi că atunci când se afla la Constanţa o chema să-i facă curăţenie. “Pe 3 mai, Lara a plecat la plimbare cu bona şi fiica sa şi s-au întors la 16.00. Eu trebuia să îmi iau copilul de la grădiniţă la 17.00, însă Lara m-a rugat să mă întorc într-o oră şi să mergem cu cei mici în Satul de Vacanţă. Atunci a fost ultima dată când am văzut-o. Când m-am întors de la grădiniţă, acasă era doar bona cu fetiţa Larei. La un moment dat, bona a început să se agite, a vorbit la telefon şi, pentru că nu reuşeam să ne înţelegem, mi-a scris pe telefonul ei “Lara este în pericol”. Eu i-am sugerat să mergem la mama Larei, însă bona a insistat să mergem la poliţie. Acolo, bona a discutat cu un poliţist de etnie turcă căruia i-a explicat ce s-a întâmplat. A doua zi am primit reproşuri, atât eu, cât şi bona, din partea mamei Larei şi a unei mătuşi cu privire la faptul că am fost la poliţie”, a declarat Georgeta Ursu. Ea a adăugat că a doua zi casa

a fost împânzită de poliţişti care au ridicat probe.

Cu toate că Şaban şi-a plătit datoriile chiar în seara când Lara a murit şi, potrivit anchetatorilor, a împrumutat maşina lui Mustaţă pentru a transporta cadavrul surorii sale, avocatul lui Ghiunal Şaban susţine că acesta este nevinovat. “Eu cred că declaraţiile ambilor martori clarifică situaţia în legătură cu acuzele aduse clientului meu şi nu îl incriminează cu nimic”, a declarat Ion Ilie Iordăchescu, avocatul lui Ghiunal Şaban.