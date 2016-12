Lara Fabian, în premieră la Bucureşti

Artista belgiană Lara Fabian, care, în 25 de ani de carieră, a încântat milioane de oameni din întreaga lume, va concerta, în premieră, la Bucureşti, pe 17 martie 2012, la Sala Palatului. Anunţul a fost făcut, ieri, de către organizatorii evenimentului, Project Events, în colaborare cu European Event Services.

Pentru cei care îşi doresc să o asculte live pe Lara Fabian, biletele vor fi puse în vânzare de astăzi şi pot fi achiziţionate din reţeaua magazinelor Diverta, Flanco, Victoria, Muzica, Sala Palatului, Palatul Naţional al Copiilor din Capitală. Cei care doresc să comande biletele online o pot face de pe biletoo.ro, blt.ro, myticket.ro, biletfan.ro, bilete.ro sau ticketpoint.ro. Preţurile biletelor sunt următoarele: 350 de lei (categoria VIP), 300 de lei (categoria I), 250 de lei (categoria II), 200 de lei (categoria III), 150 de lei (categoria IV) şi 100 de lei (categoria V).

CARIERĂ Lara Fabian sau Lara Crokaert, pe numele său real, s-a născut pe 9 ianuarie 1970, în Etterbeek (Bruxelles - Belgia). În primii cinci ani din viaţă, ea a locuit în Sicilia, pentru ca în 1975, să se reîntoarcă în ţara natală. Conturarea carierei sale, ce se va dovedi glorioasă, a început în 1978, când, de Moş Nicolae, a primit în dar de la părinţii săi un pian. Odată ce visul său de a avea un pian s-a împlinit, Lara a început să compună primele sale melodii şi să participe la diferite concursuri de amatori. În 1986, câştiga concursul „Le Tremplin de Bruxelles\", competiţie ce duce la împlinirea unui vis al tinerei artiste - înregistrarea primului său single, numit „L\'Aziza\".

PREMII Recunoaşterea internaţională a artistei vine doi ani mai târziu, în 1988, după participarea la Eurovision cu melodia „Croire\", unde se clasează pe locul al patrulea. Primul său disc este lansat în 1991 şi este foarte apreciat, aducându-i nominalizarea la premiile Felix şi un turneu de doi ani pe tot cuprinsul Canadei. În 1994, ea lansează al doilea album al său, „Carpe Diem\", ce i-a adus de trei ori premiile Felix şi Junos (varianta Oscarurilor muzicale din Canada). În 1996, Lara Fabian devine cetăţean canadian şi este aleasă de studiourile Walt Disney să împrumute vocea sa Esmeraldei, pentru producţia „Cocoşatul de la Nôtre Dame\". Dovedeşte lumii întregi că are o voce excepţională prin interpretarea pieselor \"Adagio\" şi \"I Will Love Again\" (numărul 1 în Bilboard). Melodii ca \"I Am Who I Am\", \"Love By Grace\" şi \"Quedate\" se bucură de succes în Brazilia, Spania şi Portugalia.

Albumul cu numărul 10 este intitulat \"TLFM\" şi este scris şi compus în totalitate de Lara, aducând cu această ocazie un omagiu celor 12 femei, printre care se numără Nana Mouskouri, Celine Dion, Maurane, Dalida, care au ajutat-o să devină artista şi femeia de succes care este azi.