Larry King vrea să fie congelat

Realizatorul de televiziune american Larry King a declarat într-o emisiune specială difuzată de postul CNN, că îşi doreşte să fie congelat după ce va muri. „Vreau să fiu congelat, sperând că medicii din viitor vor descoperi motivul din cauza căruia am murit şi că mă vor readuce la viaţă”, a declarat Larry King, în timpul emisiunii speciale CNN Presents: A Larry King Special: Dinner with the Kings. Emisiunea a fost înregistrată în sufrageria vilei în care locuieşte Larry King, o fostă vedetă a postului CNN. Declaraţia jurnalistului american, în vârstă de 78 de ani, i-a uluit pe colegii săi invitaţi în emisiune, printre care se aflau Russell Brand, Seth MacFarlane, Tyra Banks şi Conan O\'Brien. „Asta este o ştire importantă. Ţi-ar plăcea să te congeleze? După părerea mea, asta chiar că este o ştire”, a declarat Conan O\'Brien. „Este doar partea mai ascuţită a unui pariu”, a răspuns Larry King.

Pe numele său real Larry Zeiger, Larry The King, aşa cum obişnuieşte să-i spună preşedintele venezuelean Hugo Chavez, s-a născut în cartierul Brooklyn din New York şi a devenit în ultimul sfert de secol una dintre cele mai celebre figuri din peisajul audiovizual american. Începând cu prima lui emisiune transmisă de CNN în 1985, realizatorul i-a avut ca invitaţi de-a lungul anilor pe toţi preşedinţii americani, de la Gerald Ford la Barack Obama, dar şi personalităţi din numeroase alte domenii, precum Hugh Hefner, patronul grupului Playboy, pugilistul Mike Tyson şi liderul palestinian Yasser Arafat. În ultimii ani, emisiunea sa a avut parte de o scădere a cotelor de audienţă, fiind depăşită de cele ale unor posturi concurente. Începând din luna ianuarie, în locul emisiunii Larry King Live, postul CNN difuzează un program realizat şi prezentat de jurnalistul britanic Piers Morgan. Emisiunea Larry King Live a fost introdusă recent în Guinness Book of World Records, fiind considerată cea mai lungă emisiune de televiziune moderată fără întrerupere de aceeaşi persoană şi difuzată în acelaşi interval orar.