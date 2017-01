Eleva de 16 ani, care a fost bătută cu bestialitate, în urmă cu câteva zile, de un fost poliţist, este în stare de şoc. Bianca Leucă, victima agresiunii, nu vrea să-şi mai amintească de coşmarul prin care a trecut, dar faţa desfigurată de loviturile primite îi readuce în minte clipele de groază prin care a trecut. „Aş vrea să uit, însă când mă privesc în oglindă îmi aduc aminte şi filmul evenimentelor din acea zi începe să mi se deruleze în minte. Mă tem să mai merg singură la şcoală sau altundeva. Mi-e frică să nu-şi pună prietenii să mă urmărească şi să mă bată din nou“, spune Bianca. Ea a redat cu vocea tremurândă frânturi din clipele de groază prin care a trecut din cauza fostului poliţist Ionuţ Marius Magda: „M-a aruncat într-o râpă şi m-a bătut. Mi-a cerut să îi fac sex oral, dar am refuzat. M-a lovit ca un animal. Avea o faţă plină de furie. Îmi spunea că mă omoară. Îmi tot dădea în cap cu un băţ, cu pumnii. A vrut să mă înjunghie cu un cuţit în burtă când l-am refuzat, dar m-am ferit. Când a auzit maşina poliţiei, a început să devină mai violent şi mi-a spus să fugim. M-a legat cu un cablu de gât şi am mers zece metri, aproape de un stufăriş, unde a vrut să mă înece. Mi-a arătat şi o poză cu el, mi-a spus că el a fost poliţist şi că nu îl pot păcăli uşor. Când am realizat că poliţiştii nu ne-au văzut, am încercat să fug, dar m-a împins şi a sărit peste mine, moment în care a venit poliţistul, care m-a salvat din ghearele bestiei“. Bianca spune că nu va mai merge niciodată pe acel drum şi nu se va mai plimba niciodată prin parcuri. Ea şi-a făcut un set de analize la sânge, deoarece îi era frică ca Marius Ionuţ Magda să nu o fi înţepat cu seringa pe care o avea. „După ce voi termina analizele, voi apela şi la un psiholog, pentru că nu pot să dorm. Dacă aţipesc, mă zbat, tresar, nu mai am linişte. Mi-a terminat toată viaţa. Nu cred că voi uita niciodată ce mi s-a întâmplat. Dacă l-aş avea în faţă, i-aş spune că mi-e scârbă de el. L-aş omorî dacă aş avea putere“, spune Bianca cu lacrimi în ochi. Cu toate acestea, ea se gândeşte că trebuie să fie puternică pentru părinţii ei, care sunt la fel de distruşi ca şi ea şi că speră ca, împreună, să depăşească aceste momente cumplite.

„Am ajuns o ruşine pentru mine şi familia mea”

Prezent ieri în faţa judecătorilor Tribunalului Constanţa, unde s-a judecat recursul formulat împotriva arestării sale preventive, fostul poliţist Marius Ionuţ Magda a cerut să fie pus în libertate. „Mă oblig să urmez tratament medical sub supraveghere pentru a scăpa de dependenţa de droguri. Regret ce am făcut. Am ajuns o ruşine pentru mine şi pentru familia mea. Îmi pare rău că era să nenorocesc un om”, a spus Magda din boxa acuzaţilor. Avocatul său a cerut înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea susţinând că în ziua incidentului, Magda era sub influenţa consumului de plante etnobotanice şi că doar atunci este un pericol public. În rest, este un om deosebit. Instanţa a respins recursul lui Marius Ionuţ Magda, care va rămâne în spatele gratiilor pentru următoarele 29 de zile.