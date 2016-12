Lăsat fără maşină în Croaţia, pe motiv că e furată

BANI PIERDUŢI După ce a petrecut 12 ore într-o secţie de poliţie din Croaţia şi a rămas fără maşină, un constănţean în vârstă de 27 de ani a depus plângeri penale împotriva Registrului Auto Român (RAR) şi Serviciului Înmatriculări Auto. Povestea lui Mihai Mititelu începe în luna octombrie a anului 2010, atunci când tânărul a cumpărat un autoturism marca Audi A6 de la o firmă din Craiova. Autoturismul avea numere de înmatriculare autohtone şi trecuse deja de două ori prin filtrul RAR Craiova şi cel al Serviciului de Înmatriculări. „Am plătit pentru maşină suma de 9.000 de euro. Am vrut să o înmatriculez în Constanţa, aşa că am iniţiat demersurile necesare. Nu am întâmpinat nicio problemă şi maşina a primit numere de Constanţa”, povesteşte Mihai Mititelu. Câteva luni mai târziu, tânărul a plecat într-o călătorie în Europa, alături de prietena sa şi un amic. Când a ieşit de pe teritoriul României nu îşi imagina ce neplăceri îl aşteptau. „Totul a decurs normal, până când, pe drumul de întoarcere, am fost oprit la vamă în Croaţia. Mi-au cerut talonul maşinii şi paşaportul şi mi-au spus să trag autoturismul pe dreapta. Am aşteptat acolo mai bine de o oră, timp în care vameşii nu au vrut să-mi spună ce se întâmplă. Într-un final, m-au anunţat că autoturismul pe care îl conduc figurează ca furat din Franţa, aşa că mi-au cerut cheile”, îşi aminteşte Mihai Mititelu. Coşmarul nu s-a oprit, însă, aici. Tânărul a fost escortat apoi într-o localitate aflată la cinci kilometri de frontieră şi „cazat” într-o secţie de poliţie timp de 12 ore, sub suspiciunea de furt. „Norocul meu a fost că am luat legătura cu fratele meu, care a contactat Ambasada României din Croaţia. Într-un final, mi-au dat voie să plec acasă, dar, bineînţeles, fără maşină. M-au dus la gară şi m-au lăsat acolo. Iar autoturismul a fost predat proprietarului de drept, un francez”, povesteşte Mihai Mititelu.

PLÂNGERI Tânărul este revoltat: „Nu înţeleg cum este posibil ca autorităţile croate să aibă acces la această bază de date care să le arate că maşina este furată, iar autorităţile din România să fie atât de prost informate. Atât RAR-ul cât şi Serviciul de Înmatriculări şi-au dat practic acceptul ca un autoturism furat să circule pe şoselele din România. Maşina asta a trecut de trei ori pe la RAR şi pe la Înmatriculări! Nici în prezent nu figurează în baza de date din România ca fiind furată. Este incredibil ce se întâmplă şi vreau să fiu despăgubit atât pentru banii pierduţi, cât şi pentru cele 12 ore petrecute în secţia de poliţie din Croaţia”, a declarat tânărul. Acesta şi-a angajat un avocat. „Clientul meu a depus plângeri împotriva funcţionarilor RAR-ului şi Serviciului de Înmatriculări din Constanţa pentru abuz în serviciu. Deşi statul croat nu este în Uniunea Europeană, are baza de date mai completă decât o avem noi”, a declarat avocatul Cristian Ion. Culmea ironiei, tânărul care a rămas fără maşină în urmă cu un an trebuie să plătească impozit pentru ea. „Am de achitat aproape 900 de lei”, explică Mihai Mititelu. Cms. şef Romeo Tecău, şeful Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Constanţa, a explicat că va furniza în cursul zilei de astăzi precizări legate de acest caz. Tudorel Calapod, directorul RAR Constanţa, a declarat: „Nu este vina RAR Constanţa pentru ceea ce s-a întâmplat. În baza noastră de date maşina nu figurează ca furată”.