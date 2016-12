Lăsata Secului pentru Postul Paştelui

În calendarul bisericesc, Lăsata Secului are două etape care conduc treptat către Postul Sfintelor Paşti: Duminica Înfricoşatei Judecăţi - când se lasă sec de carne (7 februarie) şi Duminica Izgonirii lui Adam din Rai - când se lasă sec de brânză (14 februarie). De regulă, cuvântul sec, din sintagma \"lăsatul secului\", este înţeles ca fiind sinonim cu uscat, fără grăsime, de post. Însă, la Sfinţii Părinţi, accentul nu cade numai pe mâncare. Secul pe care îl cere postul ortodox este seclum (saeculum), adică lumea împătimită. Omul cel vechi, omul păcătos trebuie să dispară treptat. Primul pas pe această cale este sentimentul unei nespuse căinţe. \"De unde voi începe a plânge faptele mele ticăloase?\" Aceste cuvinte ce deschid \"Canonul Pocăinţei\" al lui Andrei Criteanul caracterizează această stare spirituală. \"Desfătându-mă în adâncurile păcatului, strig către milostivirea Ta cea fără de margini... dă-mi lacrimi, Hristoase, spre curăţirea inimii de patimi... uşile pocăinţei (metanoia), deschide mie, Dătătorule de Viaţă\". Această idee continuă, cu intensitate mereu crescândă, în cântările Bisericii şi în rugăciunile liturgice, în special în perioada Postului Mare. Însă, ceea ce se cere nu este doar plângerea răutăţilor personale, ci \"o luptă nevăzută\" împotriva gândurilor rele şi păcătoase. Sfinţii Părinţi au atras atenţia că postul înţeles doar ca efort alimentar, nu are nicio valoare: \"De mâncare postind, suflete al meu, dar de pofte necurăţindu-te, în deşert te lauzi cu nemâncarea... Ca un mincinos vei fi urât de Dumnezeu şi demonilor celor răi te vei asemăna, căci nici ei nu mănâncă pururea...\". În viaţa creştinilor ortodocşi, posturile care preced marile sărbători au o importanţă cu totul deosebită pentru că de ele este legat unul din actele centrale pe care ei le îndeplinesc în biserică, şi anume, împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului. Pentru creştinul ortodox nu se poate concepe împărtăşire fără post. Respectarea postului este o condiţie esenţială pentru împărtăşirea cu vrednicie. Ea este şi o obligaţie prescrisă de porunca a patra biseri¬cească prin care se cere \"să ne spovedim şi să ne cuminecăm în fie¬care din cele patru posturi mari de peste an, ori dacă nu putem, cel puţin o dată pe an, în postul Sfintelor Paşti\". În calendarul ortodox, Postul Sfintelor Paşti începe pe 15 februarie şi se încheie la 4 aprilie.