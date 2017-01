Peste 10.000 de persoane din municipiu şi din toate colţurile judeţului s-au adunat ieri în Piaţa Farului din Constanţa pentru a participa la mitingul organizat de primarul Radu Mazăre şi Organizaţia Judeţeană a PSD. Pancarte cu inscripţii anti-Băsescu au fost arborate pretutindeni în marea de oameni. „Lasă-ne!”, „Sulfina Barbu, Agenţia de Turism a Bulgariei” sau „Blonda, Băse şi cu Boc au transformat ţara în troc”, sînt doar cîteva dintre inscripţii. Desfăşurat cu tema „Lăsaţi Constanţa să se dezvolte”, mitingul organizat de social-democraţi s-a bucurat de prezenţa preşedintelui PSD, Mircea Geoană, a vicepreşedintelui partidului, Liviu Dragnea, a preşedintelui PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. Alături de liderii PSD au fost prezenţi, de asemenea, deputaţii PSD de Constanţa Alexandru Mazăre, Corneliu Dida şi Eduard Martin, toţi cei 42 de primari PSD din judeţul Constanţa şi preşedintele filialei PRM Constanţa, Radu Comănici. Mesajele transmise de toate persoanele care au luat cuvîntul au avut ca numitor comun faptul că, în ultimii doi ani şi jumătate, Traian Băsescu şi Partidul Democrat nu au făcut altceva decît să blocheze toate proiectele iniţiate de administraţia locală şi judeţeană din Constanţa.

„E posibil ca localităţile judeţului să fie condamnate doar pentru că cetăţenii au votat cu PSD în 2004?”

În discursul rostit ieri, preşedintele CJC a subliniat faptul că persoanele care l-au votat pe Băsescu în 2004 s-au convins că, în doi ani, acesta nu a semănat decît furtună, vrajbă, scandal, corupţie, anchete şi arestări ale adversarilor politici. „Am alături de mine 42 de primari PSD din cei 67 de primari ai judeţului Constanţa, care în aceşti doi ani au fost anchetaţi şi hăituiţi. În perioada regimului comunist era aceeaşi teroare ca şi în aceşti ultimi doi ani”, a afirmat Constantinescu. El a amintit faptul că, în ultimii doi ani, judeţul Constanţa a fost privat de fonduri, deşi este al doilea contribuabil la bugetul naţional, aducînd anual a zecea parte din PIB, de la centru se repartizează pentru Constanţa a 37-a sumă din ţară ca şi cuantum comparabil cu alocaţiile bugetare pentru alte judeţe. „E posibil ca localităţile judeţului să fie condamnate doar pentru că cetăţenii au votat cu PSD în 2004? Pot fi condamnaţi copiii la lipsa de dezvoltare a şcolilor şi a sistemului sanitar, la lipsa drumurilor, la lipsa dispensarelor? De ce nu sînt lăsate judeţul şi oraşul Constanţa să se dezvolte? Turismul a ajuns în colaps. Drumurile judeţene sînt subfinanţate. Infrastructura lipseşte în multe localităţi. Ne-am adunat să cerem dreptul judeţului Constanţa de a exista”, a mai spus Constantinescu. El a adăugat: „Dacă vrem în continuare haos şi vrajbă, cei care l-au votat pe Băsescu să îl mai voteze o dată. Dacă vrem normalitate, trebuie să votăm împreună împotriva lui”. La rîndul lui, preşedintele PRM a explicat motivul pentru care el şi cîteva zeci de tineri PRM se află la mitingul organizat de PSD: „Avem un obiectiv comun: destituirea lui Traian Băsescu. E clar că Băsescu a încălcat Constituţia şi pentru asta trebuie să răspundă. Traian Băsescu trebuie demis”. În cadrul manifestării au luat cuvîntul şi cîţiva primari din judeţ. Primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi, a fost concis: “Traian Băsescu nu este singurul votat de popor. El trebuie să ştie că nu este mai presus de lege. Toţii primarii din judeţul Constanţa vor să muncim pentru oameni. Şi de aceea îi spunem: lasă-ne, Băsescule, că avem treabă“.

„Tot ce am vrut să pornim în judeţ şi să continuăm în oraş a fost blocat de Băsescu”

Primarul Radu Mazăre a evidenţiat, în discursul său, modul în care Băsescu şi PD au blocat toate proiectele care se puteau sista la Constanţa, în detrimentul cetăţenilor. „Tot ce am vrut să pornim în judeţ şi să continuăm în oraş a fost blocat de Băsescu. Am început să reparăm Spitalul Judeţean. S-au blocat reparaţiile de doi ani. E plin spitalul de gîndaci. Şi Băsescu se operează în străinătate. Noi trebuie să ne operăm copiii în spitalul ăsta împuţit, iar el pleacă în străinătate. Ăsta este omul care ţine cu poporul?! Pînă acum doi ani nu se auzise de Bulgaria. De cînd au venit PD şi Băsescu, toată lumea pleacă în Bulgaria şi noi n-avem turişti. Avem încă o şansă. Au trecut doi ani în care nu am avut în ţară decît scandal. Ar trebui să încetăm cu ura şi să începem să construim, cum am făcut şi pînă acum. Vreţi să trăim în scandal, votaţi-l pe Băsescu. Vreţi să construim şi să trăim mai bine, daţi-l jos!”, a spus primarul Constanţei. În finalul manifestării, preşedintele PSD a subliniat că nici Traian Băsescu şi nici PD nu pot să ţină în carantină unul dintre cele mai mari oraşe ale României, doar pentru că este condus de PSD. „Dacă Băsescu va rămîne la putere, vom avea carantină pe Constanţa şi pe întreaga ţară. Traian Băsescu spune de cîteva zile că nu este lăsat să vorbească. Să-i spunem lui Băsescu: “Noi vrem să vorbească”. I-a condamnat pe comunişti, dar, din păcate pentru România, Băsescu face parte dintre cei care au colaborat cu Securitatea. A condamnat corupţia, dar Băsescu este înconjurat de cei mai mari bandiţi. Să-l rugăm să vorbească despre promisiunea pe care a făcut-o în 2004. Trebuie să-i spunem lui Băsescu că nu mai vrem vorbe, ci fapte. Că românii s-au plictisit să fie păcăliţi că trăiesc bine. În România este nevoie de schimbare la nivelul clasei politice. Şi de aceea, PSD a strîns un milion de semnături pentru votul uninominal. Românii au nevoie de o nouă şansă. 19 mai nu este un vot pentru demiterea lui Băsescu, ci unul pentru schimbarea României“, a declarat Mircea Geoană.