Lăsaţi de Enel fără curent electric

Numeroşi constănţeni continuă să se plângă de starea precară a infrastructurii şi de lipsa de comunicare a reprezentanţilor Enel Distribuţie Dobrogea. Unul dintre cele mai concludente exemple în acest sens este cel al locuitorilor din cartierul Anadalchioi al municipiului Constanţa. De aproape două luni, zeci de locuinţe, majoritatea case, rămân fără energie electrică pe timpul zilei. „În fiecare zi, de la ora 9.00 şi până la ora 19.00, noi nu avem curent. Am sunat la Enel, dar în ultimul timp nici măcar nu ne mai răspund la telefon”, spune Atanase Cotabiţă, unul dintre constănţenii afectaţi. Potrivit locuitorilor, problema este mai veche, fiind aproape un an de când se confruntă cu lipsa frecventă a curentului electric. În ultimele două luni, însă, nu a trecut zi în care să nu fie luat curentul, începând cu ora 9.00 şi până la ora 19.00.

DACĂ ATUNCI CÂND VREMEA ERA FRUMOASĂ OAMENII ERAU NEVOIŢI SĂ ARUNCE MÂNCAREA CARE SE STRICA ÎN FRIGIDERELE DEVENITE SIMPLE OBIECTE DE DECOR, ACUM ACEŞTIA SE UITĂ CU JIND LA CALORIFERE, ÎN TIMP CE TREMURĂ DE FRIG PENTRU CĂ NU POT PORNI CENTRALELE TERMICE DIN CAUZA LIPSEI CURENTULUI

„În urmă cu doar câteva zile, când am sunat la Enel şi am avut norocul de a ni se răspunde, după ce am făcut sesizarea, ni s-a spus că au trimis o echipă. Nu a venit, însă, nimeni, nici nu se mai obosesc să trimită oameni”, a declarat Camelia Popescu, un alt locuitor al cartierului Anadalchioi. Căderea curentului electric nu afectează întregul cartier constănţean, ci doar locuitorii de pe străzile Delfinului, B.P. Haşdeu, Sulfinei, Ion Tăutu şi Duiliu Zamfirescu.

DOUĂ GRĂDINIŢE AFECTATE Printre cei condamnaţi la întuneric şi frig se numără şi copiii care frecventează două grădiniţe situate pe strada B.P. Haşdeu. „În lipsa energiei electrice nu putem porni centralele termice, ceea ce face imposibilă încălzirea sălilor în care copiii îşi desfăşoară activitatea. Sunt îmbrăcaţi gros, dar nu aşa ar trebui să se desfăşoare programul educativ. Am încercat să luăm legătura cu Enel, dar nu am avut succes”, a declarat directorul Grădiniţei cu program mixt bilingvă română-turcă „Zübeyde Hanim”, Selda Agilibram. Singurul răspuns pe care l-au primit locuitorii cartierului Anadalchioi a fost din partea unor muncitori Enel. Aceştia le-au spus că în zona respectivă a crescut consumul de energie electrică, iar transformatorul nu mai face faţă. „Au măsurat pe tronsonul de unde mă alimentez şi eu şi mi-au arătat că se consumă 300 de amperi, în condiţiile în care capacitatea maximă este de 250 de amperi. Ni s-a mai spus că ar fura cineva energie electrică şi de aceea a crescut atât de mult consumul pe tronson. Dar asta nu este vina mea. Să vină şi să-l descopere pe cel care fură, pentru că eu nu pot face asta”, a spus şi Dumitru Mechenici, un alt locuitor al cartierului lăsat fără lumină.

PROMISIUNI DE MAI BINE Sătui de cele îndurate, ieri dimineaţă, mai mulţi locuitori din cartier s-au deplasat pe strada Primăverii, la punctul Enel, pentru a discuta cu un reprezentant al societăţii. După aproape o oră de discuţii, ei au fost asiguraţi că situaţia va fi rezolvată. „Dacă nu se schimbă nimic, vom veni din nou la sediul Enel”, a mai spus Camelia Popescu. Potrivit Biroului de presă din cadrul Enel România, toţi cei 437 de consumatori de pe străzile Delfinului, B.P. Haşdeu, Sulfinei, Ion Tăutu şi Duiliu Zamfirescu „sunt alimentaţi dintr-un post de transformare (PT37) ce a fost integral modernizat anul trecut în noiembrie şi este integrat în sistemul de Telecontrol”. „Acest post de transformare sesizează fin toate depăşirile de sarcină şi declanşează automat întrerupătorul de protecţie. Echipele Enel fac deja măsurători ale consumului în acest perimetru. Pe baza acestor măsurători se va reorganiza schema electrică de distribuţie pe joasă tensiune pentru a descărca o parte a consumului din postul de transformare de suprasarcină. Enel Distribuţie Dobrogea asigură consumatorii din această zonă că, prin reorganizarea schemei electrice de distribuţie, se va reduce riscul de deranjamente şi toate neconcordanţele din schema actuală se vor elimina”, se arată în răspunsul formulat de reprezentanţii Enel.

DE DOUĂ ZILE FĂRĂ LUMINĂ Din păcate, cazul Anadalchioi nu este singurul. Locuitorii de pe strada Maramureş, din municipiul Constanţa, sunt şi ei privaţi de curentul electric. „Luni seara s-a întrerupt prima dată curentul. A pornit iar, în aceeaşi noapte, la ora 1.00, şi am avut energie electrică până marţi dimineaţă, când s-a oprit iar. De atunci stăm pe întuneric. Reprezentanţii Enel ne-au spus că nu au echipamentul necesar pentru a depista cablul. Astăzi (ieri – n.r.) echipa Enel a venit pe stradă şi a stat degeaba pentru că nu avea echipament”, povesteşte, revoltată, Elena Câmpeanu. În urma furtunii de la începutul acestei săptămâni, alte sute de locuitori de pe raza judeţului Constanţa aşteaptă să fie reparate instalaţiile Enel Distribuţie Dobrogea pentru a putea beneficia de curent electric. Potrivit unui comunicat al Biroului de presă Enel România, marţi seara, la ora 20.00, mai erau în curs de remediere 270 de deranjamente pe raza judeţului.

LUCRĂRI Reprezentanţii Enel anunţă că astăzi, în intervalul orar 8.00 - 16.00, se execută o lucrare de racordare şi punere în funcţiune a Centralei Electrice Eoliene Tortomanu, din staţia de transformare Mircea Vodă. Pentru a realiza lucrarea, este necesar ca liniile aferente să fie preluate cu tensiune retur din staţii adiacente, pentru care nu există în acest caz soluţie de alimentare din alte surse. „Prin urmare, 957 de consumatori casnici şi agenţi economici din localităţile Mircea Vodă, Ţibrinu, Gherghina şi Tortomanu vor rămâne nealimentaţi în acest interval”, anunţă reprezentanţii Enel. Echipele Enel, împreună cu echipe ale contractorilor, vor efectua aceasta lucrare în regim de maximă mobilizare pentru a reduce pe cât posibil intervalul în care alimentarea cu energie electrică a consumatorilor va fi întreruptă.