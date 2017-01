Lăsați mașinile personale acasă, folosiți RATC - idee bună, execuție firavă

23:02:39 / 08 Ianuarie 2017

MINCIUNI ORDINARE marca FA.TALAU - fagadau

5 minute ? ? ? Hmmm ... !!! IDIOTUL de FA.TALAU - fagadau nu e-n stare nici macar vara sa asigure atobuze din 5 in 5 minute ! Nici macar din 15 in 15 minute ! De cate ori n-ati vazut sosind in statii autobuze in colana de cate 3-4 sau chiar 5 ? ? ? De zici ca e cortegiu de autobuze !!! Apoi pauza de 15-20 de minute pana vine alt ... cortegiu !!!