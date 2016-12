„Lăsați-ne să lucrăm; după ce vom termina de tratat acești oameni, puteți să ne ardeți în piața publică”

O intervenţie mai puţin obişnuită aparţine, în aceste zile, lui Dorel Săndesc, secretar de stat în Ministerul Sănătății. El a făcut, marți, un apel către cei care au criticat medicii, în contextul tragediei din clubul „Colectiv“, să-și înceteze pentru moment atacurile și să îi lase pe aceștia să lucreze pentru a putea trata și salva pacienții. „Totul seamănă cu o tristă mineriadă împotriva unui grup de oameni care fac tot ce pot ei, în limitele umane pe care le au, pentru a trata și salva niște pacienți. Vă rugăm foarte mult, lăsați-ne să lucrăm ! După ce vom termina de tratat și, dacă putem, de salvat acești oameni, puteți să faceți ce vreți, puteți să ne ardeți în piața publică. Acum, vă rugăm, lăsați-ne să lucrăm!”, a spus Săndesc, într-o declarație făcută la Spitalul de Urgență Floreasca. El a atras atenția că "din păcate", în timp ce majoritatea românilor au arătat o "extraordinară solidaritate", există și "o avalanșă de injurii, de critici, de jigniri" față de personalul medical.

"În fața tragediei pe care o trăiește poporul român, avem două oglinzi paralele. De o parte este oglinda profesioniștilor, a unor profesioniști internaționali, o oglindă obiectivă, neutră și curată. În această oglindă, după cum ați văzut, cuvântul comun cel mai des utilizat de toate cele cred că opt delegații din cele mai dezvoltate sisteme sanitare este „impresionant“. Acești colegi au apreciat tot ce s-a făcut: faptul că spitalele au cu ce să îi trateze pe pacienți, profesionalismul, devotamentul, colaborarea profesioniștilor. De partea cealaltă este oglinda societății românești, în care imaginea acestei realități este total diferită. Din păcate, dincolo de marea majoritate a românilor care au manifestat o extraordinară solidaritate, constatăm însă că există și o avalanșă de injurii, de critici, de jigniri la adresa noastră", a afirmat responsabilul din Ministerul Sănătății.

MEDICII NU POT LUCRA "SUB ÎNJURĂTURI, ȚIPETE, SUB PLOAIE DE PIETRE" El a subliniat că personalul medical nu poate să lucreze "sub înjurături, țipete, sub ploaie de pietre". "Noi, doctorii din saloane, personalul medical, doctorii din minister, ne ocupăm de niște ființe fragile aflate între viață și moarte și, din păcate, trebuie să facem această muncă, atât de grea și solicitantă, sub înjurături, țipete, sub ploaie de pietre. Nu cred că poți lucra normal în aceste condiții. Este păcat că în acest cor al denigrărilor nemeritate se află și colegii. (...) Acest lucru s-a mai repetat și cu alți colegi care și-au exprimat frustrările pentru diversele probleme acuzându-ne pe noi. Se vrea capul tuturor, se vrea capul lui Raed, se vrea capul profesorului Lascăr, al profesorului Enescu, al ministrului Bănicioiu, al meu, al tuturor", a mai declarat secretarul de stat.