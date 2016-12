Lato ripostează la plângerile Spaniei privind starea terenului

Grzegorz Lato, preşedintele Federaţiei Poloneze de Fotbal, califică drept nefondată plângerea Spaniei privind calitatea gazonului de pe stadionul din Gdansk în meciul de duminică, 1-1 cu Italia. Mijlocaşul Andres Iniesta şi antrenorul Vicente del Bosque s-au plâns că gazonul a fost prea uscat şi a influenţat calitatea spectacolului fotbalistic. Lato, golgeterul turneului final al Campionatului Mondial de fotbal din 1974, a replicat însă rapid şi susţine că gazonul a fost perfect. „Ce nonsens! Iarba a avut lungimea perfectă. În ce priveşte udarea gazonului, este nevoie de acordul ambelor echipe. Spania a vrut să fie udat, dar Italia nu a fost de acord”, a spus Lato. Şeful federaţiei poloneze a adăugat că terenul uscat favoriza echipa Italiei, pentru că un teren udat permitea un joc de pase mai rapid al ibericilor. UEFA a precizat într-un comunicat că s-a dorit udarea gazonului, pentru a împlini cererea spaniolilor, dar prea multă apă ar fi putut dăuna ierbii. Din acest motiv, stropirea gazonului a fost oprită cu 75 de minute înainte de începerea meciului, la sfatul unui îngrijitor de gazon. Aceeaşi procedură va fi utilizată la toate meciurile, pentru a se găsi un echilibru între protejarea gazonului şi cerinţele echipelor, a precizat UEFA.

Croaţii au sărbătorit la Zagreb victoria cu Irlanda

Aproximativ 1.000 de suporteri croaţi au sărbătorit duminică seara victoria echipei lor în primul meci la EURO 2012, 3-1 cu Irlanda. „Am câştigat!”, au strigat fanii echipei adunaţi în piaţa centrală din Zagreb, unde au urmărit meciul pe un ecran uriaş. Purtând tricouri şi şepci în culorile echipei naţionale, ei au scandat numele celor doi marcatori croaţi, Mario Mandzukic şi Nikica Jelavic. Sfert-finalistă la EURO 2008, Croaţia va întâlni joi Italia, tot la Poznan, şi Spania, campioana europeană şi mondială en titre, lunea viitoare, la Gdansk.

Trapattoni: „Suntem puţin ghinionişti, dar croaţii au meritat victoria”

„Croaţii au meritat victoria, au fost mai buni la mijlocul terenului. Primul gol a venit din cauza noastră, iar al doilea în urma unei greşeli a arbitrului, pentru că doi jucători au fost la doi metri în ofsaid la pasa lui Modric. Suntem puţin ghinionişti, dar repet, primul gol a venit în urma erorii noastre. Poate de vină este tensiunea primului meci, dar aceasta nu este o scuză. Am jucat bine şi nu am primit niciun gol în numeroase meciuri, iar aici am primit trei. Trebuie să ne revenim din punct de vedere psihic şi trebuie să ne amintim de toate partidele în care nu am primit gol. Mai avem 180 de minute la dispoziţie, iar Croaţia trebuie să joace cu Italia”, a declarat selecţionerul Irlandei, Giovanni Trapattoni, după meciul pierdut cu Croaţia, scor 1-3.

Bilic, optimist după 3-1 cu Irlanda

„Eram pregătiţi, ştiam totul despre Irlanda, ştiam că suntem echipa mai bună. Îmi felicit jucătorii şi felicit cele două grupuri de suporteri pentru atmosfera extraordinară. Nu vreau să fiu prea euforic, dar am jucat foarte bine şi am învins o echipă foarte puternică. Am fost incisivi, am fost buni la mingile înalte. Ne-am respectat adversarii şi cred că Italia şi Spania vor avea şi ele dificultăţi în faţa irlandezilor. Cred că mai putem să învingem una din cele două echipe, Spania sau Italia, iar o victorie ne-ar permite să ajungem în sferturile de finală”, a declarat selecţionerul Croaţiei, Slaven Bilic, după victoria din meciul cu Irlanda, scor 3-1.

Iniesta: „Sunt puţin trist, ne doream victoria cu Italia”

„Am fost ales jucătorul meciului, dar cu un ochi râd şi cu altul plâng. Am început cu o remiză, deşi ne doream victoria. Meciul a fost intens, Italia are jucători de calitate şi pentru mine este una dintre favorite. Nivelul lor nu m-a surprins. Egalarea noastră a fost fundamentală, iar revenirea rapidă ne-a permis să intrăm iar în meci. Am avut şi ocazii pentru a câştiga, dar nu am reuşit să finalizăm”, a declarat mijlocaşul spaniol Andres Iniesta, desemnat jucătorul meciului Spania - Italia 1-1.

Prandelli: „Am fost egalaţi prea rapid”

„A fost un meci foarte intens. Am încercat să punem presiune pe spanioli şi timp de 60 de minute am jucat cu trei fundaşi. Ce mă nemulţumeşte este rapiditatea cu care ei au egalat. Poate ar fi trebuit să controlăm mai mult meciul atunci. Ne-a surprins puţin decizia Spaniei de a juca fără un atacant veritabil, dar după ce am discutat cu jucătorii am decis să ne menţinem planul de bătaie”, a declarat selecţionerul Italiei, Cesare Prandelli, după remiza cu Spania, scor 1-1.

Del Bosque: „Suntem destul de mulţumiţi, deşi am fi putut câştiga”

„Nu sunt frustrat după acest meci. Cred că efortul nostru a fost extraordinar în faţa unei echipe care nu s-a mulţumit să se apere. Prima repriză a fost foarte echilibrată, a doua a fost mai mult a noastră. După egalare, am fi putut foarte bine să câştigăm, mai ales că am jucat mai bine pe final. Am ales să încep cu Fabregas deoarece voiam o anumită siguranţă la mijlocul terenului şi voiam să putem combina cât mai bine în faţa unui adversar care a exercitat o puternică presiune. El are acest profil oarecum special, acela de a fi un mijlocaş cu un mare simţ al golului. Cred că atunci când l-am introdus în teren pe Fernando Torres a fost momentul ideal, pentru că atunci meciul începea să fie mai deschis. În acel moment, profilul lui Torres ne putea aduce un plus”, a declarat selecţionerul Spaniei, Vicente del Bosque, după meciul egal cu Italia, scor 1-1.