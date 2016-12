Latura sensibilă, importantă în educarea celor mici

Învăţământul preşcolar are nevoie de schimbări şi de reguli noi după care educatorii să se ghideze în formarea copiilor încă de la vârste fragede. În prezent, educarea celor mici în grădiniţe se axează doar pe partea ştiinţifică, de aceea, vineri, la Constanţa, a avut loc simpozionul naţional „Educaţia pentru schimbare, de la necesitatea socială la realitatea educaţională”, găzduit de Grădiniţa „Zubeyde Hanim”. Acţiunea este parte a Programului Naţional Educaţional de Promovare a Educaţiei pentru Schimbare la Preşcolari „Curcubeul schimbării”, care se desfăşoară până în 2015. „Proiectul se adresează copiilor între trei şi şase ani şi familiilor celor mici care trebuie să înţeleagă ce înseamnă noua generaţie. Vrem ca educatorii să înveţe să se axeze pe schimbare în metoda de educare a celor mici şi pe latura afectiv-emoţională”, a spus inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul preşcolar şi alternative educaţionale din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Irinela Nicolae. Ea a oferit un exemplu reprezentativ pentru a scoate în evidenţă problema actuală existentă în învăţământul preşcolar, spunând că cel mic este ca un pahar pe care educatorii încearcă să îl umple cu o cantitate mai mare de lichid decât încape în el. “Preşcolarul nu are nevoie doar de informaţii, ci şi de oameni care să fie atenţi la stările şi atitudinile pe care le are. Astfel, părinţii trebuie să se implice în toate activităţile lui pentru ca el să îi simtă aproape, dar şi cadrele didactice trebuie să îşi schimbe modul de comunicare, axându-se mai mult pe sensibilitate”, a mai spus Nicolae. Toate astea îl vor ajuta în viitor să se adapteze eficient la problemele cu care s-ar putea confrunta şi îi vor dezvolta conştiinţa europeană, pornind de la un sistem de valori pe care cei din jur trebuie să i le insufle: respectarea drepturilor omului, justiţia socială, echilibrul ecologic, tradiţii culturale, toleranţă şi pace, a adăugat inspectorul ISJ. „Atunci când lucrezi cu copiii, este nevoie să te adaptezi şi depinde de fiecare cadru didactic cum vede această schimbare”, a spus Ioana Secher, educator al Grădiniţei „Gulliver” din Constanţa.

Acţiunile vor continua. În acest weekend, la ora 9.00, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 din Mangalia va fi gazda schimbului de experienţă în Proiectul Naţional „Curcubeul schimbării”, la care vor participa 50 de cadre didactice din ţară şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Manifestarea ştiinţifică este realizată în colaborare cu Universitatea „Ovidius” - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, respectiv Casa Corpului Didactic din Constanţa.