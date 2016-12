Laura Codruța Kovesi atacă public Serviciul de Informații Externe

Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a lansat marți un atac dur la adresa Serviciului de Informații Externe (SIE), plângându-se că, din anul 2013 și până în prezent, instituția nu a transmis DNA nicio informare. "În 2013, 2014 şi 2015, de fapt de când am început mandatul la DNA, nu am primit nicio informare de la SIE. Cu toate astea, vedem că tot mai mulţi inculpaţi îşi deschid afaceri în străinătate. Se iscă întrebarea de ce niciodată nu am primit astfel de informări despre aceste activităţi. Nu am primit sesizări nici despre conturile din străinătate, nici despre vilele de lux, nici despre iahturile de lux", a declarat Laura Codruţa Kovesi.

Kovesi spune că nu își poate explica această situație. "Credem că se pot cumpăra proprietăţi imobiliare cu 6-7 milioane de euro şi niciun ofiţer de informaţii să nu se împiedice de acest lucru? Este ilegal să deţii aceste informaţii şi să nu sesizezi DNA. Nu pot să îmi explic. Există o obligaţie legală pe care trebuie ca orice ofiţer de informaţii, orice şef de serviciu să o respecte. Mi-e greu să cred că nu există informaţii. E de siguranţă naţională atunci când cineva transferă milioane de euro în altă ţară, când sume considerabile de bani sunt transferate prin offshore-uri", a declarat procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi. La conducerea SIE se află, începând cu vara anului trecut, Mihai Răzvan Ungureanu.

