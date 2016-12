Laura Cosoi filmează pentru Hurts

Laura Cosoi continuă colaborarea cu cei de la Hurts, după ce a filmat pentru videoclipul piesei \"Better than Love\". Ea apare în cel mai recent clip al trupei. Filmările pentru \"Sunday\", noul single al duo-ului britanic, au avut loc la sfârşitul lunii decembrie, în studiourile MediaPro şi au fost realizate în colaborare cu cei de la Domino Production. Clipul a fost regizat de W.I.Z, un nume cu „greutate” în Marea Britanie, care a lucrat pentru trupe şi artişti ca Massive Attack, Oasis, Kaiser Chiefs, All Saints, Stereophonics, The Chemical Brothers şi Marilyn Manson.

„Aceasta este a doua mea colaborare cu trupa Hurts. Dacă în primul clip, cel pentru piesa „Better than Love”, eram un personaj androgin, de această dată, am jucat rolul unei ispite a lui Orfeu din Infern. Şansa de a mă întâlni cu W.I.Z şi cu cei din trupa Hurts, a cărei fană m-am declarat ulterior, a fost pentru mine o experienţă unică, deosebită şi m-am simţit privilegiată că am făcut parte dintr-un cast atât de valoros din punct de vedere artistic\", a declarat Laura Cosoi.

Filmările au durat peste 16 ore şi nu au fost lipsite de peripeţii. Din cauza condiţiilor meteorologice, costumele comandate special la Londra pentru acest videoclip, care au costat jumătate din bugetul alocat acestei filmări, nu au mai ajuns. Situaţia a fost salvată de stilista Maria Miu, care a improvizat ceva pe placul echipei de producţie.

Hurts este un duo britanic aparţinând genului muzical synthpop, format în Manchester şi compus din Theo Hutchcraft (vocalist) şi Adam Anderson (producător). În iulie 2009, Hurts a fost numită „Trupa zilei\" pe site-ul britanic The Guardian. În urma sondajului de opinie privind „Sunetul anului 2010\", realizat pe site-ul canalului de televiziune BBC, trupa a ajuns pe locul al patrulea. La începutul lui 2010, trupa a lansat oficial primul său single, \"Better than Love\" şi astfel a început să cânte la diferite evenimente live.