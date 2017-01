Laura Cosoi s-a dezbrăcat în ger, la munte

La început de an, frumoasa blondă Laura Cosoi se laudă cu o experiență inedită. Ea a realizat un pictorial de sezon, sexy și îndrăzneț, pozând aproape goală în creierii munților, la multe grade sub zero. Laura a povestit pe blogul ei cum a acceptat să pozeze, dar mai ales care a fost marea provocare pentru pictorialul realizat pe Valea Doftanei. „Cu cât ne apropiam mai tare de Câmpina şi apoi de Valea Doftanei, peisajul căpăta forme interesante. Încet, încet toamna târzie se trasforma în iarnă, iar mixul dintre culorile frunzelor uscate şi albul gheţii îţi tăia respiraţia. Natura a venit peste noi şi ne-a învăluit cu mirajul ei. Câmpul plin de brumă părea de catifea, copacii îngheţaţi păreau dantelați, iar ceaţa se ridica peste apă în paşi de dans. Era atât de frumos şi straniu în acelaşi timp. Natura s-a jucat cu ochii mei, făcându-mă să cuprind totul într-o privire, mi-a zăpăcit mirosul cu parfumul de gheaţă, mi-a năucit pielea brăzdând-o cu bice reci care păreau de foc”, mărturisește Laura Cosoi.