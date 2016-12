Laura Cosoi şi Smiley au început optimist noul an

Vedeta TV Laura Cosoi şi-a petrecut noaptea dintre ani însoţindu-l pe iubitul ei Andrei, alias Smiley, la concertele pe care acesta le-a susţinut prin capitală. În ciuda acestui fapt, Revelionul nu a fost deloc lipsit de romantism pentru cei doi. La miezul nopţii, sub lumina artificiilor, cei doi s-au sărutat şi şi-au pus câte o dorinţă despre care declară că nu pot vorbi întrucât nu s-ar mai îndeplini. Laura şi Smiley au petrecut primele ore din 2010 alături de familie şi prieteni. „După ce Andrei a terminat concertele, am mers în club, unde ne aşteptau toţi prietenii. Alături de sora mea, sosită de la Iaşi şi toţi prietenii noştri, am petrecut până dimineaţa. Am intrat cu dreptul în noul an, înconjuraţi de cei dragi şi plini de voie bună”, a mărturisit Laura.