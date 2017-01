Laura Cosoi şi Smiley, vacanţă în doi la Londra

Vedeta de televiziune Laura Cosoi şi-a sărbătorit ziua de naştere pe data 2 ianuarie, împreună cu Smiley, la Londra. Născută pe 2 ianuarie 1982, Laura l-a însoţit de Revelion pe Smiley la concertele pe care acesta le-a susţinut în Bucureşti, iar la ora 8.00, pe 1 ianuarie, s-au îmbarcat în avion şi au pornit într-o mică vacanţă de patru zile, în capitala Marii Britanii. Pentru a simţi pulsul Londrei, Laura şi Smiley au optat pentru un hotel situat chiar în Piccadilly Circus. „Ne-am dorit foarte mult să petrecem cîteva zile împreună în Londra, un oraş care ni se potriveşte de minune şi unde găsim întotdeauna ceva frumos de făcut. Timp de patru zile ne-am plimbat pe străzi, am mers cu double decker-ul, am vizitat cîteva muzee fantastice, ne-am distrat cu vedetele de ceară de la Madame Tussauds, am făcut şi puţin shopping, însă cel mai mult mi-au plăcut spectacolele la care am fost. Mă bucur că am putut să văd Hairspray, unul dintre cele mai bune musicaluri dintre piesele care se joacă acum la Londra”, a povestit, încîntată, Laura.