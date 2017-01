Laura Dern va avea o stea pe Walk of Fame din Hollywood

Actriţa Laura Dern şi părinţii ei, actorii Bruce Dern şi Diane Ladd, vor primi, în aceeaşi zi, câte o stea pe Hollywood Walk of Fame, devenind prima familie de actori ai cărei membri îşi au numele înscrise pe celebrul bulevard din Los Angeles. Regizorul David Lynch şi actorul Mark Ruffalo se vor afla printre celebrităţile invitate să asiste la această ceremonie, ce va avea loc pe 1 noiembrie. Cei trei actori din familia Dern vor primi stelele cu numerele 2.419, 2.420 şi 2.421, iar acestea vor fi gravate pe trotuarul din faţa W Hotel de pe Hollywood Boulevard. Vestea vine la mai puţin de o lună după ce Ben Harper, soţul actriţei Laura Dern, a iniţiat procedura de divorţ, punând capăt unui mariaj care a durat cinci ani. Potrivit presei americane, cuplul s-ar fi despărţit încă din luna ianuarie.

Laura Elizabeth Dern, născută pe 10 februarie 1967, este o actriţă, regizoare şi producătoare americană de film. Laura Dern s-a remarcat prin rolurile din ”Smooth Talk” (1985), ”Catifeaua albastră / Blue Velvet” (1986), ”Minte contra forţă / Fat Man and Little Boy” (1988), ”Suflet sălbatic / Wild at Heart” (1990), ”Jurassic Park” (1993) şi ”Racheta lui Homer / October Sky” (1999). Pentru rolul din ”În bătaia vântului / Rambling Rose”, Laura Dern a fost nominalizată la premiile Oscar, la categoria Cea mai bună actriţă într-un rol principal, iar pentru evoluţia sa din ”Alegeri americane / Recount” (2008), a primit Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar dintr-un serial, miniserie sau lungmetraj de televiziune.