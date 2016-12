Laureații Nobel și-au primit premiile!

Regele Carl al XVl-lea Gustaf al Suediei a înmânat, ieri, Premiile Nobel laureaților în cinci domenii din acest an, zece bărbați și o femeie, într-o ceremonie ce a avut loc în prezența a peste 1.500 de persoane. Regele Suediei a înmânat premiile pentru Medicină, Fizică, Chimie, Literatură și Economie, în timp ce distincția pentru Pace a fost remisă câteva ore mai devreme, la Oslo, așa cum a hotărât Alfred Nobel, care a creat aceste premii ca ultimă dorință a sa, pentru a recunoaște progresele cele mai benefice pentru umanitate. La Oslo, premiul a fost înmânat de președintele Comitetului Norvegian pentru Nobel, în prezența regelui Harald al V-lea al Norvegiei.

Cele mai prestigioase premii din lume în domenii ale științei recunosc, în acest an, descoperirea ”GPS-ului intern”, ce face posibilă orientarea în spațiu, invenția diodelor care emit lumină albastră și dezvoltarea microscopiei fluorescente. Laureații din acest an pentru aceste descoperiri sunt americanul John O'Keefe și cuplul norvegian May-Britt Moser și Edvard I. Moser pentru Medicină, niponii Isamu Akasaki și Hiroshi Amano și americanul de origine niponă Shuji Nakamura pentru Fizică, biofizicianul german de origine română Stefan W. Hell și americanii Eric Betzig și William E. Moerner pentru Chimie. În domeniul Economiei, premiul a fost câștigat de francezul Jean Tirole, care a clarificat modul în care înțelegem și reglementăm industriile dominate de câteva mari firme.

MESAJ CĂTRE LUME Cea mai tânără laureată din istoria Premiului Nobel, pakistaneza Malala Yousafzai, şi indianul Kailash Satyarthi, un important apărător al copiilor, au primit Nobelul pentru Pace. Malala Yousafzai, în vârstă de 17 ani, a fost deja invitată la Casa Albă, la Palatul Buckingham sau la tribuna ONU, a primit multiple recompense, şi-a publicat o autobiografie şi a cunoscut elita internaţională. Tânăra îşi va continua activitatea, în contextul în care, potrivit ONU, 57,8 milioane de copii de vârsta şcolii primare, dintre care 30,6 milioane sunt fete, nu sunt şcolarizaţi. ”În această lume în care ne credem atât de moderni şi dezvoltaţi, de ce există atât de multe ţări în care copiii nu cer un iPad sau un computer, ci pur şi simplu o carte, un stilou?”, a declarat adolescenta pakistaneză, într-o conferinţă de presă la Institutul Nobel din Oslo. Malala Yousafzai a devenit cunoscută la nivel mondial după ce a supravieţuit în mod miraculos unui atac comis de talibani pakistanezi. Pe 9 octombrie 2012, doi islamişti au interceptat vehiculul şcolar în care se afla, în Valea Swat, unde s-a născut, şi i-au tras un glonţ în cap, acuzând-o că profanează Islamul.

Mai puţin cunoscut publicului, indianul Kailash Satyarthi acţionează din 1980 pentru a salva copiii sclavi din fabrici indiene. ”Dacă un singur copil este în pericol, atunci lumea este în pericol. Dacă un singur copil este privat de educaţie, atunci, în ochii mei, lumea nu este luminată”, a declarat bărbatul în vârstă de 60 de ani, marţi, alături de Malala, pe care o consideră ”fiica” sa. Organizaţia sa, Bachpan Bachao Andolan, în traducere „Mişcarea pentru salvarea copilăriei“, afirmă că a eliberat, în peste 30 de ani de activitate, circa 80.000 de copii din uzine şi ateliere. Numărul copiilor forţaţi să muncească la nivel mondial a scăzut cu o treime din 2000 încoace, iar în prezent este de 168.000, potrivit Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

DISTINCȚII DIFERITE Premiul Nobel constă într-o diplomă, o medalie și un cec în valoare de aproape 900.000 de euro. Medaliile pentru Fizică, Chimie, Medicină și Literatură au fost create de sculptorul și gravorul suedez Erik Lindberg, iar medalia care însoțește Nobelul pentru Pace este creația sculptorului norvegian Gustav Vigeland. Medalia care însoțește Premiul Nobel pentru Economie, denumit oficial ”The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel”, a fost concepută de sculptorul suedez Gunvor Svensson-Lundqvist. Medaliile aferente Premiilor Nobel pentru Fizică, Chimie, Medicină și Literatură sunt identice pe față: prezintă un portret al lui Alfred Nobel și anii între care a trăit marele om de știință suedez, 1833-1896. Portretul lui Alfred Nobel apare și pe medalia care însoțește Premiul Nobel pentru Pace, precum și pe cea pentru Economie, însă aceste două medalii au un design ușor diferit. Imaginea de pe spatele medaliilor diferă în funcție de instituția care acordă acest premiu.

Medaliile Nobel sunt lucrate manual, din aur verde de 18 carate, un aliaj de aur, argint, cupru și zinc, placat cu aur de 24 de carate. În ceea ce privește diplomele care atestă un premiu Nobel, fiecare este în sine o operă de artă, concepută de artiști și caligrafi suedezi și norvegieni. Designul artistic al diplomelor variază de-a lungul anilor, dar textul a urmat mereu același model în limbile suedeză, respectiv norvegiană. Diplomele suedeze conțin în mare același text, în care este precizat numele laureatului sau al laureaților, la care se adaugă un pasaj în care se menționează motivul acordării respectivului premiu. De cealaltă parte, diplomele norvegiene nu au inclus niciodată un astfel de pasaj.

Recompensa financiară care însoțește Premiul Nobel este în valoare de opt milioane de coroane suedeze, circa 900.000 de euro. La 27 noiembrie 1895, cu un an înainte de moartea sa, Alfred Nobel a semnat faimosul testament care stă la baza Premiilor Nobel. A stipulat în document că peste 31 de milioane de coroane suedeze, echivalentul a 1,7 miliarde de coroane suedeze în prezent, trebuie să facă parte dintr-un fond care să fie investit în titluri de valoare sigure.