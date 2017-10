Laureaţii Galei FIFA pentru anul 2017

Desfăşurată luni seară, la Londra, Gala FIFA 2017 a adunat starurile fotbalului mondial, care şi-au primit recompensele pentru evoluţiile din acest an. Cristiano Ronaldo, internaţionalul portughez al echipei Real Madrid, a fost declarat pentru al doilea an consecutiv jucătorul anului la gala FIFA, primind trofeul FIFA The Best. CR7 i-a depăşit pe brazilianul Neymar Jr. (Paris Saint-Germain / FC Barcelona) şi pe argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona). „Mulţumesc pentru că m-aţi votat. Vreau să le mulţumesc colegilor de la Real Madrid pentru suportul lor. Este un moment incredibil pentru mine. Să nu uităm de Leo (n.r. - Lionel Messi) şi Neymar”, a spus Cristiano Ronaldo după ce a primit trofeul. Argentinianul Maradona şi brazilianul Ronaldo s-au aflat pe scenă, alături de preşedintele FIFA, Giani Infantino, în momentul în care Cristiano Ronaldo a fost premiat.

Claudio Ranieri, cel mai bun antrenor din lume în sezonul trecut, i-a cedat trofeul francezului Zinedine Zidane, care a câştigat în 2017 Liga Campionilor şi campionatul Spaniei, la conducerea formaţiei Real Madrid. Olandeza Sarina Wiegman şi-a adjudecat titlul de cea mai bună antrenoare de fotbal feminin, obţinând titlul european în vară, cu naţionala „Portocalei Mecanice”. Olandeza Lieke Martens (Rosengard / FC Barcelona) a fost aleasă cea mai bună jucătoarea a anului, ea dedicând trofeul părinţilor ei.

Echipa anului, în ancheta FIFA se prezintă astfel: Buffon (Juventus Torino) - Dani Alves (Paris Saint-Germain), Bonucci (AC Milan), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid) - Kroos (Real Madrid), Iniesta (FC Barcelona), Modric (Real Madrid) - Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain).

Premiul fair-play i-a fost acordat lui Francis Kone, jucător legitimat la Brno, care a salvat viaţa portarului advers, Martin Berkovec, într-o partidă cu Bohemias 1905, din campionatul Cehiei, desfăşurată în luna februarie. Adversarul rămăsese inconştient pe gazon, după ciocnirea cu un coleg. Kone i-a acordat primul ajutor. A fost al patrulea jucător căruia Francis Kone i-a acordat primul ajutor pe gazon în întreaga lui carieră.

Veteranul italian Gianluigi Buffon (Juventus Torino), în vârstă de 39 de ani, a fost desemnat cel mai bun portar al anului 2017. Este pentru prima oară când FIFA acordă un premiu pentru cel mai bun portar al anului.

Atacantul francez Olivier Giroud (Arsenal Londra) și-a adjudecat premiul Ferenc Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului, după lovitura sa de „scorpion” reușită la 1 ianuarie, în meciul disputat împotriva echipei Crystal Palace, scor 2-0. Catherine Zeta Jones şi Diego Forlan i-au înmânat trofeul lui Giroud.

Premiul pentru cea mai frumoasă galerie a revenit suporterilor echipei scoțiene Celtic Glasgow.