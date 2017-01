Laurent Blanc, cel mai bun antrenor din campionatul Franţei

Tehnicianul formaţiei Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, a fost desemnat cel mai bun antrenor din campionatul Franţei, duminică, de către Uniunea naţională a fotbaliştilor profesionişti francezi (UNFP). Pentru acest premiu au mai fost nominalizaţi Jocelyn Gourvennec (EA Guingamp), Hubert Fournier (Olympique Lyon) şi Christophe Galtier (AS Saint-Etienne). Blanc îi succede în palmares lui Rene Girard. Atacantul echipei Olympique Lyon, Nabil Fekir, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător, el câştigând în faţa lui Marquinhos (PSG), Morgan Sanson (Montpellier) şi Anthony Martial (AS Monaco). Cel mai bun portar al sezonului a fost ales Steve Mandanda de la Olympique Marseille, ceilalţi nominalizaţi fiind Anthony Lopes (Lyon), Stéphane Ruffier (AS Saint-Etienne) şi Danijel Subasic (AS Monaco).

LACAZETTE, CEL MAI BUN JUCĂTOR

Alexandre Lacazette, atacantul echipei Olympique Lyon, a fost desemnat cel mai bun jucător din campionatul Franţei de către UNFP. Lacazette, autor a 27 de goluri în campionat, i-a devansat pe Zlatan Ibrahimovici, Javier Pastore şi Marco Verratti, jucătorii formaţiei Paris Saint-Germain. Lacazette îi succede în palmares lui Zlatan Ibrahimovic, laureat în 2013 şi 2014.