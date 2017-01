Lauryn Hill aşteaptă al şaselea copil

Fosta solistă a trupei Fugees, Lauryn Hill, este însărcinată şi aşteaptă cel de-al şaselea copil. Vestea a fost confirmată chiar de vedetă, la sfârşitul unui concert din Detroit, dar cu toate acestea nu a dezvăluit cine este tatăl. ”Îmi voi lua liber să nasc”, a declarat nonconformista cântăreaţă, în vârstă de 36 de ani. Lauryn Hill se află în cel de-al doilea trimestru şi se aşteaptă să nască la sfârşitul acestui an. Lauryn Hill este mama a cinci copii, toţi cu partenerul său de viaţă, Rohan Marley, fiul lui Bob Marley. Cei doi s-au întâlnit în vara anului 1996, pe când el era căsătorit, ceea ce nu îi împiedică nici în prezent să aibă o familie numeroasă, din care fac parte Zion David-Nesta, de 13 ani, Selah, de 12 ani, Joshua, de 9 ani, John, de 7 ani şi Sarah, de 3 ani. Lauryn Hill are o avere estimată la 7,8 milioane de dolari şi ţine morţiş să se bucure de viaţa sa privată. De exemplu, nu se ştie nici măcar în ce oraş locuieşte, vedeta păstrând legătura doar cu impresarul ei, care nu are voie să destăinuie informaţii despre viaţa ei particulară.