Lauryn Hill, pregătită de un nou album

Fosta componentă a trupei Fugees, cântăreaţa Laurryn Hill, a declarat într-un interviu recent că s-a retras din viaţa publică timp de aproape 12 ani pentru a putea trăi „o viaţă adevărată”, departe de lumina reflectoarelor, după ce a fost dezamăgită de industria muzicală. „Am vrut să pot trăi, să am dreptul la viaţă privată, departe de mass-media. Am vrut să am acea libertate de a face orice aş fi vrut”, a declarat Lauryn Hill. Recent, artista a dezvăluit că este pregătită să lanseze un nou album. “A trecut foarte mult timp de când mi-am exprimat ideile. Mă bucur că oamenii încă fac muzică, va fi interesant să vedem ce ne rezervă viitorul”, a adăugat Lauryn Hill.