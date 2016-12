Lauryn Hill şi-a recâştigat libertatea

Cântăreaţa americană Lauryn Hill sărbătoreşte eliberarea din închisoare cu o nouă piesă, intitulată „Consumerism”, care va fi introdusă pe noul său album, „Letters from Exile”. Într-o postare pe pagina sa de Tumblr.com, Lauryn Hill a scris: „„Consumerism” este o parte din materialul discografic pe care încercam să îl termin înainte de a... Am simţit nevoia să discut despre paradigmele politico-sociale şi culturale, aşa cum le-am văzut eu. Nu am putut să văd ştirile recente, aşadar nu ştiu tot ce s-a întâmplat. (...) Nu îmi imaginez că nu ar putea fi relevant. Mesajele de genul acesta îşi găsesc audienţa sau audienţa găseşte mesajul”.

Lauryn Hill va trebui să mai petreacă încă trei luni de arest la domiciliu şi nouă luni de eliberare condiţionată. Vedeta şi-a ispăşit pedeapsa în închisoarea federală din Danbury. Aceasta a recunoscut că este vinovată, anul trecut, de faptul că nu şi-a achitat impozitele datorate Fiscului american şi mai ales pentru că nu a declarat veniturile de 1,8 milioane de dolari obţinute între anii 2005 şi 2007. De asemenea, Lauryn Hill a declarat, în luna mai a anului trecut, că nu a reuşit să îşi plătească taxele din cauza unor probleme financiare, renunţând la industria muzicală. Lauryn Hill a lansat în luna mai un nou single, „Neurotic Society Compulsory Mix”, primul după mulţi ani, care este disponibil pe site-ul magazinului muzical online iTunes. Potrivit contului de Tumblr al cântăreţei, aceasta ar fi fost constrânsă să lanseze această piesă imediat, evocând o dată-limită ce i-a fost impusă de justiţia americană.