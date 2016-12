Lauryn Hill, trei luni de închisoare pentru evaziune fiscală

Cântăreaţa americană Lauryn Hill, fostă membră a grupului Fugees, a fost condamnată, luni, la trei luni de închisoare pentru evaziune fiscală, trei luni de arest la domiciliu şi o amendă de 60.000 de dolari. Procesul artistei în vârstă de 37 de ani a avut loc la un tribunal din oraşul Newark din statul american New Jersey. Cântăreaţa a recunoscut că este vinovată, anul trecut, de faptul că nu şi-a achitat impozitele datorate fiscului american şi mai ales pentru că nu a declarat veniturile de 1,8 milioane de dolari obţinute între anii 2005 şi 2007. Artista a spus că a dorit întotdeauna să plătească acele impozite într-o bună zi, explicând judecătorului, luni, că se confruntă cu probleme financiare, după ce în ultimii ani a preferat să trăiască retrasă, departe de industria muzicală.

După succesul mondial obţinut în calitate de componentă a grupului Fugess, Lauryn Hill a ales să urmeze o carieră solo şi a cunoscut din nou gloria cu un album de debut deosebit de promiţător, ”The Miseducation of Lauryn Hill”, lansat în 1998. Cântăreaţa a lansat apoi, în 2002, un album live înregistrat la New York, înainte de a dispărea din viaţa publică, preferând să evolueze doar sporadic pe scenă. Înainte de decizia tribunalului din Newark, avocatul cântăreţei a spus că artista a plătit deja 970.000 de dolari din datoria pe care o are faţă de statul New Jersey şi statul federal american. Lauryn Hill a lansat, în urmă cu câteva zile, un nou single, ”Neurotic Society Compulsory Mix”, primul după mulţi ani, care este disponibil pe site-ul magazinului muzical online iTunes. Potrivit contului de pe platforma Tumblr al cântăreţei, aceasta ar fi fost constrânsă să lanseze această piesă imediat, evocând o dată limită ce i-a fost impusă de justiţia americană.