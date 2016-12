Lăzăroiu a minţit ca să-i dea o lecţie lui Ponta!?

“PINOCCHIO” Pe scena politică există un personaj greu de calificat, care a trecut prin multe funcţii sus-puse, dar nu a reuşit să păstreze niciuna prea mult timp. O apariţie de bărbat veşnic nebărbierit, un soi de trompetă prezidenţială care ne spune basme cu Albă ca Zăpada şi pedelişti ce vor câştiga alegerile, un soi de aşa-zis analist care avea drept sarcină aruncarea de bombiţe provocatoare pe care nu le auzi din gura lui Băsescu, dar ştii că de acolo sunt. Politrucul autor de basme, Sebastian Lăzăroiu, căci despre el vorbim, a acordat un interviu ziarului Evenimentul zilei. Bineînţeles că una dintre întrebări s-a referit la ultimele afirmaţii ale lui Lăzăroiu potrivit cărora i-a dat lui Victor Ponta sondajele confidenţiale ale Alianţei DA, care ajungeau la Adrian Năstase, în schimbul dosarelor social democraţilor, pe care le avea când era şeful Corpului de Control la Guvern. Ei bine, producătorul de scenarii Lăzăroiu a susţinut că, de fapt, a vrut să îi dea o lecţie lui Ponta: “Uite, aş vrea să o lămurim acum. Ponta spus o minciună despre mine pe blogul personal. Şi eu am vrut să-i dau o lecţie despre minciună. Nu ştiu dacă o să înveţe ceva din asta, dar poate că a meritat”!?! El a adăugat că îndeobşte în politică se spun multe minciuni: “Şi când cineva minte, celălalt vine şi neagă. Şi tot aşa, că nu mai înţelege nimeni nimic. Am vrut să-i arăt lui Ponta că sunt şi alte strategii de a combate o minciună. El s-a crezut mare povestitor. Am vrut să-i arăt că există un povestitor mai mare decât el. A călcat pe greblă, ca sa zic aşa... Ştiu că i-am creat o problemă în partid. Puteam să îl las cu ea pe cap. Sper să fi învăţat lecţia”. Lăzăroiu a recunoscut că nici nu îl cunoştea pe Ponta în acea perioadă: “Şi relaţiile mele cu PSD erau în general reci şi mai degrabă proaste, pentru că ei mă percepeau ca pe un tip incomod”.

“VRĂJITOAREA MELINDA” SI PROSTIA LA POLITICIENI În replica, liderul PSD Victor Ponta sustine, într-o postare pe blog, ca ultimele afirmatiile ale lui Lazaroiu, “cea cu schimbul de sondaje contra dosare”, demonstreaza capacitatea sociologului de a “minti de îngheata apele”: “L-am considerat mereu pe Lazaroiu o “vrajitoare Melinda”, care face bani speculând prostia politicienilor români (cam cu aceleasi metode cu care alte vrajitoare consacrate storc bani de la Oana Zavoranu sau Banel Nicolita)”. Nici noi nu ştim unde îi găseşte Băsescu pe toţi slujitorii lui, cum îi dibuieşte şi de ce îi scoate în faţă ca să spună lucruri pe care ar trebui să le spună el, folosind echipe de PR şi advertising. Îi transmitem că ne-am cam săturat de-alde Monica Ridzi, Dan Păsat, Antonie Solomon, Ioan Botiş, Oprea (care nu se dă jos din elicopter decât la şedinţe de partid), Funeriu sau Traian Igaş, care bra(n)conează limba română ş.a.