„Lazăroiu fabulează! Nu am colaborat cu Securitatea.“

Întrebat despre posibila apariţie a unui dosar de colaborator al Securităţii, sugerată de Sebastian Lăzăroiu pe Facebook, ministrul de Externe, Andrei Marga, a declarat că nu are emoţii, pentru că nu a colaborat cu Securitatea. „Lăzăroiu fabulează, şi în acest caz este vorba de o fabulaţie. Se poate verifica dosarul meu, a fost verificat de „n“ ori, nu vă ascund, se poate verifica încă o dată. Nu m-a chemat nimeni să cooperez cu Securitatea, nu am cooperat, nu am semnat nimic, am conştiinţa absolut curată“, a spus Marga. El a menţionat că, dacă ar apărea un astfel de dosar, îşi va prezenta, evident, demisia din funcţia de ministru de Externe, însă nu are nicio emoţie în această privinţă.