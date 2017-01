„Lăzăroiu, imaginea perfectă pentru produsele de înălbit”

Preşedintele CN al PSD, Adrian Năstase, a scris, ieri, pe blog, în replică la afirmaţiile lui Sebastian Lăzăroiu privind activitatea guvernamentală, că acesta ar putea fi imaginea perfectă pentru produsele de înălbit. „Domnul Lăzăroiu ar trebui să lucreze în reclamele comerciale la produse de înalbit, fiindcă pare că are o vocaţie în acest sens. Poate fi imaginea ideală de reclamă pentru Vanish sau pentru Calgon - care se laudă că ia toate mizeriile de pe maşinăria guvernamentală”. „Nu vă mai chinuiţi să aflaţi cine este Albă ca Zăpada, cea profeţită de Sebastian Lăzăroiu. Informaţia momentului este că Albă ca Zăpada este chiar Sebastian Lăzăroiu! Nu mai am nicio îndoială, după ce am citit declaraţia sa despre Emil Boc, despre guvernare şi despre ultimii doi ani. Din punctul lui de vedere, tot ce a făcut această guvernare este alb ca zăpada. Guvernarea este albă ca zăpada. Emil Boc este alb ca zăpada”, scrie Năstase. Năstase îl ironizează pe consilierul prezidenţial, numindu-l în acest context „Omul Minune, Stăpânul Sondajelor, Deus ex Machina, Marele Arhitect, Vocea Adevărului şi a Dreptăţii” şi un om de care avem cu toţii nevoie pentru a explica adevărata situaţie a României.