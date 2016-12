Lăzăroiu o „visează” pe Albă ca Zăpada

Poveştile par să-l fascineze de-a dreptul pe ministrul Muncii, Sebastian Lăzăroiu. Atât de mult, încât sunt subiect de prima pagină pentru fostul consilier prezidenţial. Deşi nu mai e de mult la vârsta copilăriei să mai creadă în Scufiţa Roşie, Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici, Fetiţa cu chibrituri, Moş Crăciun sau în poveştile Fraţilor Grimm, Lăzăroiu le „serveşte” românilor o variantă din „naşterea” partidului Albă ca Zăpada, pe care, probabil, nici copiii de trei ani nu o mai cred. Tot cu gândul la poveştile nemuritoare, ministrul Muncii îşi aminteşte şi povesteşte cu nostalgia vremurilor copilăriei de mult timp apuse momentul apariţiei Albei ca Zăpada. \"În curând se împlineşte un an de atunci... Albă ca Zăpada s-a născut pe terasa unei case cu verdeaţă”, mărturiseşte Lăzăroiu, de parcă ar fi început să nareze o poveste. Probabil că fostului consilier prezidenţial i s-au citit prea multe poveşti când era mic pentru că doar aşa se poate explica apariţia poveştii Albă ca Zăpada în probleme ce ţin de politică internă. „România trebuie să o ia de la început. Cred că toate ţările europene trebuie să o ia de la început, dar dacă noi suntem mai intuitivi decât alţii am putea să o facem înaintea lor. În ultimii ani am fost destul de avangardişti\", a susţinut fostul consilier prezidenţial despre viitorul ţării. Un lucru perfect adevărat, dar care nu are absolut nicio legătură cu poveştile de adormit copii, nu atunci când vine vorba despre destinul politic al României.