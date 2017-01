Le-a picat fisa și guvernanților...

Guvernul a făcut un pas înapoi în ceea ce privește impozitarea bacșișului, dar nu renunță complet la idee și îl așteaptă pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, cu o nouă propunere, ceva mai concretă. „Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu tot mediul de afaceri și în special cu patronii din industria serviciilor. Ei erau cei care ne-au propus să impozităm bacșișul, iar acum, după prima lună, s-au răzgândit și ei, s-a răzgândit și Teodorovici. Îl aștept miercuri cu o propunere concretă. Din 100 de măsuri pe care le luăm, nu cred că sunt bune toate, poate doar 90. Dacă 10 sunt proaste, nu perseverăm în ele. Trebuie să găsim o soluție mai deșteaptă“, a declarat, în weekend, premierul Victor Ponta. În același context, premierul a precizat că, în urma acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale, în primul trimestru al anului au fost înregistrate încasări la buget de un miliard și jumătate de euro: „La efortul de combatere a evaziunii fiscale la nivel național nu facem însă niciun pas înapoi. Este un lucru esențial pentru România și, dacă am obținut un miliard și jumătate de euro în plus încasări la buget în primele luni, nici nu vreau să mă gândesc câtă evaziune fiscală este. Vă dați seama, cu un pic de sperietură am scos un miliard și jumătate de euro...“.