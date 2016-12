„Lecția” cu taraf a lui Tudor Gheorghe

Tudor Gheorghe, „menestrelul de la curțile dorului”, va susține la Constanța, weekend-ul viitor, două spectacole speciale. Primul spectacol, prezentat pe 25 aprilie, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, se numește simplu: „Lecția”.

PLEDOARIE PENTRU CANDOARE „Dicționarul explicativ al limbii române dă cinci definiții pentru cuvântul „lecție”. Departe de a cădea în didacticism, spectacolul meu „Lecția” are câte ceva din toate cele cinci definiții. De la pledoaria pentru păstrarea curățeniei limbii române la redescoperirea primelor manifestări literare prezentate cu umor, unele sub formula „știați că?”, de la candoarea exprimării poetice a iubirii, romantică sau erotică, până la cea mai frumoasă poezie de dragoste și până la cum ne-am pierdut vocalele din cuvinte sau despre ce n-ar trebui să uităm: să iubim. Iată câteva din temele pe care le vom dezbate în acest spectacol”, spune maestrul.

Cei care vor să asiste lecția lui Tudor Gheorghe vor plăti pe un bilet 60 de lei.

„THE BEST OF TARAF” Schimbând registrul, pe 26 aprilie, de la aceeași oră, Tudor Gheorghe va urca pe scena Teatrului „Oleg Danovski”, însoțit de un taraf, pentru a prezenta cele mai frumoase cântece populare reunite sub titulatura „The Best of Taraf”. De ce acest titlu?! Răspunsul îl oferă tot menestrelul contemporan: „Am fost apostrofat uneori, cu pseudo-eleganță intelectuală, că, după ce am făcut spectacole cu orchestre simfonice și coruri academice, n-ar trebui să mă cobor la un amărât de taraf, fie el și tradițional. Răspund pentru cei care mă înțeleg - mă înalț, dragilor, alături de taraf! Lângă ei mă simt mângâiat de Guguianu și Brâncuși, lângă ei îi aud pe Enescu și Zamfir, care-mi șoptesc cum trebuie să rămân. Să rămânem. Credeți-mă!”.

Cei care doresc să-l... creadă și să-l asculte pe Tudor Gheorghe vor plăti pe un bilet 80 de lei. Tichetele pot fi achiziționate de la sediul Teatrului „Oleg Danovski”.