Lecție de civism, cu militari americani și angajați RAJA

Au lăsat armele deoparte şi au pus mâna pe mănuși și saci de gunoi. Peste 100 de voluntari, printre care 25 de infanterişti marini din cadrul exercițiului multinațional Black Sea Rotational Force 15.1 și 20 de militari ai Forţelor Terestre ale SUA de la Baza Militară „M. Kogălniceanu“, au ecologizat și igienizat vineri, 8 mai, parcul Tăbăcărie. Printre ei şi Tom, care de 2 ani lucrează în marina militară americană, ca pușcaș marin. Tânărul are 19 ani și se află de 3 luni în România. El este cel care a venit cu ideea de a curăța parcul de gunoaiele aruncate la întâmplare. ”Mă plimbam într-o duminică prin acest parc frumos, însă am observat că, din păcate, este mult gunoi și că ar trebui ca parcul să fie curățat”, a afirmat Tom. La acțiunea de ecologizare au dat o mână de ajutor și 40 de reprezentanți ai SC RAJA SA, demonstrând că ”Natura ne unește”. De fapt, acesta este și sloganul acțiunii. În total, voluntarii au strâns peste 500 de saci de gunoaie și s-au arătat uimiți că au găsit în parc chiar și bidoane de combustibil sau pubele. ”Pentru compania noastră este o onoare deosebită ca astăzi să aibă drept colegi în organizarea acestei acțiuni unitatea militară Black Sea Rotational Force și Liga Navală a Statelor Unite. Încă nu acordăm suficient respect naturii și, fără să ne dăm seama, în acest fel acționăm împotriva noastră. Vrem să facem o curățenie exemplară în parc, iar constănțenii să conștientizeze că așa trebuie să arate parcul Tăbăcărie în fiecare zi, să fie o plăcere să te plimbi sau să citești o carte”, a declarat directorul general al RAJA, Felix Stroe. Militarii americani alături de angajații companiei de apă au curățat nu numai zonele verzi, ci și suprafața lacului. Ei au dorit să atragă și un semnal de alarmă asupra faptului că viitorul și sănătatea noastră depind de modul în care respectăm mediul înconjurător. ”Sunt foarte mândru de acțiune și cred că este o obligație civică pe care fiecare dintre noi o are. Ar trebui să fim conștienți că, prin protejarea naturii, putem avea o viață sănătoasă”, a declarat președintele consiliului român al Ligii Navale a Statelor Unite, Teodor Patrichi. Parcul Tăbăcărie se întinde pe o suprafață de aproximativ 100 ha, fiind unul dintre cele mai frumoase din Dobrogea. Cu o vegetație bogată, parcul este frecventat de constănțeni în tot timpul anului.