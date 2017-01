Lech Walesa nu mai vine în România

Liderul istoric al sindicatului Solidaritatea şi fostul preşedinte polonez Lech Walesa, în vârstă de 67 de ani, a fost spitalizat la Gdansk, acuzând probleme gastrice şi febră, fiind nevoit să îşi anuleze vizitele prevăzute în Italia şi România. ”De marţi mă simt rău. Am febră 39 de grade, probleme gastrice, frisoane. Ieri după-amiază am decis să merg la spital. Sunt sub perfuzie. Medicii au reuşit să îmi scadă febra dar nu au reuşit să îmi pună încă un diagnostic şi vor să rămân în spital, cel puţin până duminică”, a declarat laureatul premiului Nobel pentru Pace în 1983. ”Sper că mă voi reface în cursul săptămânii viitoare”, a adăugat el, precizând că a fost nevoit să îşi anuleze deplasările în Italia şi România.