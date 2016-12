Lecție de fotbal predată de FC Viitorul

Considerată echipa cu cel mai bun fotbal ofensiv din actualul sezon al Ligii 1, FC Viitorul a dat o nouă demonstrație de fotbal sâmbătă, când s-a impus fără drept de apel, scor 4-0 (Nicoliţă 11, Fl. Tănase 32, 76, Aganovic68), în duelul cu CS Universitatea Craiova, într-o partidă disputată pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în etapa a 19-a. Constănțenii au lovit la prima acțiune mai periculoasă, grație unui lob de senzație reușit de Nicoliță, care a trimis în cros, peste Bălgrădean. Diferența s-a mărit în min. 32, când Nicoliță a centrat de pe partea dreaptă, Dumitraș a gafat incredibil, iar Fl. Tănase a reluat la colțul scurt. Treziți de cele două reușite ale gazdelor, craiovenii au replicat prin șuturile trimise de Bancu și A. Ivan, dar Rîmniceanu a fost de fiecare dată la post. La reluare, oaspeții au încercat să preseze, dar tot elevii lui Gheorghe Hagi au marcat, Aganovic finalizând perfect, după ce Fl. Cernat l-a servit la marginea careului mic. Ofensiva formației de pe litoral a continuat și Benzar, scăpat singur, a preferat să-l servească pe Fl. Tănase în loc să șuteze, golgheterul Viitorul a trimis în plasă, însă golul a fost anulat din cauza unei poziții de ofsaid. Fl. Tănase și-a trecut totuși în cont „dubla”, cu un șut superb, din unghi, care l-a lăsat fără replică pe Bălgrădean. Frustrați, craiovenii au răbufnit nervos și Bawab a fost eliminat în min. 73 pentru o intrare extrem de dură asupra lui Vl. Achim. Scorul a rămas neschimbat la final și spectatorii, printre care s-a aflat și fostul mare fotbalist, Gică Popescu, la prima apariție publică după eliberarea din închisoare, au aplaudat un nou succes al favoriților.

Au evoluat echipele - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - Vl. Achim (82 Ţîru), I. Filip, Aganovic- Nicoliţă, Fl. Cernat (75 A. Chiţu), Fl. Tănase (82 I. Hagi); CS U. Craiova (antrenor Emil Săndoi): Bălgrădean - Dumitraş, Iliev, Kay, S. Achim - Zlatinski (83 Băluţă), Mateiu (79 Madson) - Bancu, Bawab, A. Ivan - Curelea (68 Măzărache). Cartonaşe galbene: Hodorogea / Zlatinski. Cartonaş roşu: Bawab. Arbitri: Istvan Kovacs (Satu Mare) - Octavian Şovre (Oradea) și Mircea Orbuleţ (București).

În celălalt meci disputat sâmbătă, Poli Timișoara s-a impus, cu 2-0 (Luchin 45, Segovia 86), în fața celor de la ASA Tg. Mureș.

Programul celorlalte partidele din etapa a 19-a - duminică: CSMS Iaşi - FC Botoşani (ora 18.00), FC Steaua Bucureşti - Astra Giurgiu (ora 20.30); luni: FC Voluntari - Dinamo Bucureşti (ora 20.30). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida FC Steaua Bucureşti - Astra Giurgiu, și de TVR 1. Vineri seară s-au disputat meciurile Pandurii Tg. Jiu - Concordia Chiajna 2-0 (Răduț 42, Hora 68-pen.) și Petrolul Ploieşti - CFR Cluj 1-0 (Zoubir 15).

Clasament: 1. Astra 37p (golaveraj: 31-22), 2. FC VIITORUL 36p (38-18), 3. Pandurii 36p (26-17), 4. FC Steaua 30p (24-18), 5. Dinamo 30p (22-19), 6. ASA 27p (21-17), 7. Craiova 26p (21-19), 8. Iași 23p (14-20), 9. CFR* 22p (24-18), 10. Poli 19p (16-24), 11. Botoșani 14p (18-28), 12. Concordia 14p (16-29), 13. Voluntari 11p (15-29), 14. Petrolul* 8p (13-21). * - CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.

