Lecţii de aderare

Fostul negociator şef al României cu UE, Vasile Puşcaş, va prezenta, la Sarajevo, în cadrul unei conferinţe internaţionale care se desfăşoară în aceste zile, experienţa ţării în negocierile de aderare şi parcursul ei european. Puşcaş afirmă că reuniunea îşi va concentra dezbaterile pe subiectul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Balcanii de Vest, în contextul pregătirilor statelor din această zonă pentru aderare. Potrivit acestuia, faptul că, după semnarea Tratatului de Aderare şi după momentul aderării, 1 ianuarie 2007, România a avut o conduită care a generat interpretări „pesimiste”, pe fondul „oboselii extinderii”, al crizei „constituţionale” şi al celei financiar - economice în UE, „este un argument în plus că lecţiile aderării României sunt folositoare şi sunt de luat în seamă pentru managementul procesului extinderii viitoare”. Conferinţa internaţională „EU enlargement, state of play” este organizată, luni şi marţi, la Sarajevo, sub auspiciile Forumului European pentru Democraţie şi Solidaritate.